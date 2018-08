Predstavljena študija za tretjo razvojno os severno od Slovenj Gradca

Predstavniki podjetja Lineal so danes na Prevaljah predstavili študijo o poteku tretje razvojne osi od Slovenj Gradca proti Dravogradu in nato po Mežiški dolini do Holmca. Na Koroškem so s študijo zadovoljni, odhajajoči minister za infrastrukturo Peter Gašperšič pa je napovedal, da bo takoj sprožil postopke za umestitev trase v prostor.

S študijo posodobitve cestnih povezav na odsekih Slovenj Gradec-Dravograd in Otiški Vrh-Holmec je Dars, ki je njen naročnik, preveril izvedljivost različnih scenarijev po gradbeno-tehničnih, okoljskih in prostorskih kriterijih ter kriterijih ekonomske upravičenosti ob upoštevanju širših ekonomskih učinkov.

Študija je svetla točka prihodnosti za Koroško

Z rezultati študije, katere izdelava je bila predvidena tudi v lani podpisanem protokolu o tretji razvojni osi, so predstavniki Lineala danes na Prevaljah ob navzočnosti predstavnikov Darsa ter ministrstva za okolje in prostor, ki bo traso umeščalo v prostor, seznanili predstavnike Koroške.

"Z rezultati te analize smo v odboru za izgradnjo tretje razvojne osi izjemno zadovoljni," je dejal predsednik odbora in župan občine Prevalje Matic Tasič ter dodal, da so bili upoštevane želje, predlogi in pripombe regije.

"Danes predstavljena študija je svetel temelj za prihodnost razvoja Koroške, kajti dobili smo trdno zagotovilo, da si Koroška upravičeno prizadeva za gradnjo štiripasovne hitre ceste v samo osrčje, v gospodarsko središče regije," je dodal koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik.

Po besedah odhajajočega ministra Gašperšiča daje danes predstavljena študija zelo dobro podlago za hitrejše nadaljevanje postopkov umeščanja v prostor. Tako se bodo zdaj na tretjem odseku severnega dela tretje razvojne osi, to je od Slovenj Gradca do Dravograda v dolžini okoli 17 kilometrov, nadaljevali postopki za umeščanje v prostor v obliki štiripasovnice tam, kjer so ostali leta 2013, in sicer po že znani varianti z nekaj optimizacijami.

Na četrtem odseku, to je od Otiškega Vrha (tik pred Dravogradom) do Holmca v skupni dolžini okoli 16 kilometrov, pa je predvideno umeščanje štiripasovnice od Otiškega Vrha do Raven na Koroškem. Od tam mimo Prevalj do Poljane se bo v prostor umeščala dvopasovnica, od tam do Holmca na meji z Avstrijo pa je predvidena rekonstrukcija obstoječe ceste.

Predvidena je tudi gradnja dveh predorov

Tudi član uprave Dars Vili Žavrlan je izrazil zadovoljstvo, "da je dosežena usklajena kvalitetna rešitev v prostoru na dolgi rok". Menil je, da so vse predlagane rešitve primerljive z gradnjo avtoceste prek Trojan in da bo gradnja zelo zahtevna, tudi s finančnega vidika. "A menim, da je to edina pravilna pot, ker gradimo za 50 let in več," je dejal Žavrlan.

Na delih, kjer je predvidena štiripasovnica, za zdaj načrtujejo dvofazno gradnjo, naprej dvopasovnico in nato še dograditev v drugi fazi. Po Žavrlanovih besedah je tako trenutno gradnja v prvi fazi na obeh odsekih ocenjena na 432 milijonov evrov, v drugi fazi, ko je predvidena dograditev dvopasovnice v štiripasovnico med Slovenj Gradcem, Dravogradom in Ravnami, pa še dodatnih 127 milijonov evrov (oboje brez DDV).

Trasa v velikem delu poteka po pobočjih in ne predvideva veliko rušitev objektov, med drugim pa je predvidena gradnja vsaj dveh večjih predorov mimo Prevalj, več pokritih vkopov, v Dravogradu tudi nov most čez reko Dravo.

Glede aktualnega dogajanja na prvih dveh odsekih tretje razvojne osi severno od štajerske avtoceste pa se trenutno nadaljuje 16 milijonov evrov vredno projektiranje odseka Velenje-Slovenj Gradec, medtem ko Dars s podpisom 10 milijonov evrov vredne pogodbe za projektiranje odseka Šentrupert-Velenje čaka na odločitev ustavnega sodišča glede zahteve za presojo ustavnosti sprejete uredbe o državnem prostorskem načrtu za ta odsek.

Gašperšič je glede tega danes dejal, da so na sodišče naslovili dopis po prioritetni obravnavi te zadeve in si želijo, da se postopki glede projektiranja čim prej nadaljujejo. Sicer pa je še poudaril, da vse aktivnosti ministrstva kažejo na resnost in odločenost države, da do gradnje tretje razvojne osi pride in da so zadeve pripeljali tako daleč, da bo vsak prihodnji minister lahko delo v tem projektu nadaljeval.