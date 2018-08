Ostanek viadukta v Genovi bi se lahko zrušil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Viadukt Morandi se je zrušil prejšnji teden med nevihto, z njim je 45 metrov v globino zgrmelo več kot 30 avtomobilov in tovornjakov.

Viadukt Morandi se je zrušil prejšnji teden med nevihto, z njim je 45 metrov v globino zgrmelo več kot 30 avtomobilov in tovornjakov. Foto: Reuters

Italijanska policija je medtem preiskala prostore zasebnega upravitelja avtocest Autostrade per l'Italia. Iskali so dokumentacijo, ki bi pripomogla k razjasnitvi vzroka tragedije. Vlada sicer tej družbi, ki upravlja skoraj 3.000 kilometrov avtocest, očita odgovornost za nesrečo in napoveduje, da ji bo odvzela koncesijo.

Prebivalcem ogroženih stanovanj pod ostankom viadukta so prepovedali, da se vrnejo na domove, tudi zgolj po osebne stvari. Pred tem so sicer še lahko vstopili v stanovanje ob prisotnosti pripadnika civilne zaščite, poročajo italijanski mediji. V stanovanjskih poslopjih pod viaduktom je sicer živelo okoli 600 ljudi, ki so jih po zrušenju viadukta evakuirali.

Pri tem je umrlo 43 ljudi. Razlog za katastrofo preiskovalci še ugotavljajo, bi pa lahko bila kriva načeta jeklenica.

Italijanska vlada je že sprožila postopek odvzema koncesije zasebnemu podjetju Autostrade per l'Italia, ki upravlja ta in številne druge dele italijanskih avtocest. Podjetje odgovornost zavrača, je pa napovedalo vzpostavitev dveh skladov za pomoč žrtvam in njihovim družinam ter potrebe mesta Genova v skupni vrednosti pol milijarde evrov.