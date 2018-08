Upravljalec avtoceste pri Genovi bo plačal pol milijarde evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijansko podjetje Autostrade per l'Italia, ki upravlja z odsekom avtoceste pri Genovi, kjer se je v torek porušil viadukt Morandi, bo oblikovalo posebna sklada za pokritje nujnih potreb žrtev in mesta, skupno bo šlo za pol milijarde evrov. Število žrtev zrušenja viadukta se je medtem povzpelo na 43.

Glavni izvršni direktor podjetja Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci je na prvi novinarski konferenci podjetja po katastrofi v Genovi izrazil sožalje žrtvam, njihovim družinam, prijateljem ter prebivalcem Genove, obenem pa je dal priznanje reševalcem.

Obljubil je vzpostavitev dveh skladov, in sicer enega za žrtve in njihove družine ter drugega za obnovo in potrebe mesta Genova. "Skupno bo šlo za pol milijarde," je na vprašanje novinarjev o znesku odgovoril Castellucci. Denar naj bi bil na voljo od ponedeljka.

Nov most bi lahko stal v osmih mesecih

V osmih mesecih bi lahko ob tem podjetje Autostrade per l'Italia odstranilo ruševine starega viadukta in postavilo nov, jekleni most. Da bi razbremenili mesto, nameravajo Autostrade prevoz za kamione kar se da hitro urediti po zasebnem zemljišču jeklarja Ilva, od ponedeljka pa ob tem na področju Genove ne bo več treba plačevati cestnin, je napovedal prvi mož družbe.

Foto: Reuters

Castellucci je obljubil tudi sodelovanje z oblastmi pri iskanju resnice o vzroku nesreče. Vztrajal je sicer, da vsa poročila pričajo o dobrem stanju mostu. "A to bo stvar preverjanja, analize pravosodnih organov in strokovnega mnenja in bo prva prioriteta," je dodal.

Vlada za odvzem koncesije podjetju Autostrade

Italijanska vlada je že sprožila postopek odvzema koncesije podjetju Autostrade per l'Italia. Gre za zasebno podjetje, ki upravlja s skoraj 3000 kilometri italijanskih avtocest.

Ne Castellucci, ne predsednik podjetja Fabio Cerchiai nista želela komentirati odnosov z vlado. Noben od dvojice pa zaenkrat ne namerava odstopiti s položaja.

Glavni izvršni direktor podjetja Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci in predsednik podjetja Fabio Cerchiai Foto: Reuters

Število žrtev zraslo na 43

Medtem se je število žrtev zrušenja viadukta po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa dvignilo na 43. Danes so namreč iz ruševin potegnili še štiri trupla, en od ranjenih pa je poškodbam podlegel v bolnišnici.

Uradno število žrtev je sicer 40. Tri žrtve - družino, ki so jo danes našli v zmečkanem avtomobilu - morajo namreč še formalno identificirati.

Foto: Reuters

Dan žalovanja in državni pogreb

Danes je sicer v Italiji dan žalovanja za žrtvami zrušenja viadukta, odvil se je tudi državni pogreb 19 žrtev. Slovesnosti se je udeležil ves italijanski državni vrh.

Italijanska vlada se je popoldne v Genovi sestala tudi na izredni seji, na kateri je med drugim odobrila dodanih 28,5 milijona evrov za sanacijo po katastrofi. V sredo je za to namenila prvih pet milijonov evrov.