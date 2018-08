Že pred šestimi leti napovedal katastrofo v Genovi

V Genovi se nadaljuje reševanje morebitnih preživelih po zrušenju avtocestnega viadukta. Število potrjenih smrtnih žrtev je po zadnjih podatkih 39, pogrešajo še deset ljudi, devet rešenih pa je v kritičnem stanju. V državi so razglasili 12-mesečno izredno stanje, krivdo za nesrečo pa so pripisali človeškemu faktorju. Na slabo konstrukcijo viadukta, ki lahko privede do katastrofe, so sicer nekateri napovedovali že pred leti.

Viadukt, zgrajen v 60. letih prejšnjega stoletja, je bil ključen del avtoceste A10, ki je prek reke Polcevera v središču Genove povezoval severozahodno Italijo s Francijo. Bil je eden od najbolj obremenjenih viaduktov v državi, prek katerega je potekala glavna pot tovora in turizma v pristaniško mesto in iz njega.

Priče nesreče po pisanju CNN navajajo, da je tik pred zrušenjem v infrastrukturo udarila strela, vendar inženirji dvomijo, da bi bil to razlog za katastrofo, ki je severno Italijo prizadela v torek.

Dejstvo je, da so nekateri že leta opozarjali, da samo čakajo, kdaj se bo na viaduktu Morandi zgodila nesreča, poroča CNN.

Viadukt Morandi se je v torek zrušil med hudim neurjem, ko je v globino 45 metrov skupaj z njim zgrmelo več kot 30 avtomobilov in trije tovornjaki. V nesreči je umrlo 39 ljudi, glavni tožilec v Genovi Francesco Cozzi je sicer včeraj dejal, da je v zrušenju umrlo 42 ljudi, vendar pa ta številka uradno ni bila potrjena. Od žrtev nesreče se bodo poslovili v soboto, to pa bo tudi dan žalovanja v državi. Premier Giuseppe Conte je v tem severozahodnem pristaniškem mestu razglasil 12-mesečne izredne razmere in obljubil pet milijonov evrov za nujno pomoč. Približno 630 ljudi se je moralo izseliti iz bližnjih poslopij, ker bi se deli viadukta nad njimi lahko porušili. Oblasti menijo, da bodo ta poslopja morali verjetno porušiti. Vlada je za evakuirane prebivalce obljubil nove domove v letu dni. STA

"Ko se bo most zrušil, bomo vsi obtičali v cestnem zamašku"

Giovanni Calvini, nekdanji vodja genovske podružnice italijanske organizacije delodajalcev Confindustria, ki je znotraj organizacije iskal podporo za gradnjo novih cest, je leta 2012 v intervjuju za časopis Genoa's Il Secolo XIX izjavil: "Ta hunta ne sme misliti, da izvajanje javnih del ni njihov problem. Kajti poglejte, ko se bo v desetih letih zrušil most Morandi in bomo vsi za več ur obtičali v cestnih zastojih, se bomo spomnili tistih, ki so rekli ne."

Zrušitev dela viadukta Morandi zdaj že povzroča velike probleme pri pretočnosti prometa v mestu, kot tudi pri širši prometni povezavi med Milanom in francosko mejo.

Na inženirsko napako je štiri leta pozneje v intervjuju za Primocanale opozarjal tudi inženir z genovske univerze Antonio Brencich. V torek pa je za časopis La Repubblica dejal, da je bil most sicer ves čas vzdrževan, težave pa so povzročali resni kohezijski problemi, povezani s tehnologijo, ki jo je patentiral Morandi, a jo je potem prenehal uporabljati, saj se je izkazala za katastrofalno, še piše CNN.

Kot je pojasnil, sistem ni deloval, kot je bilo predvideno, zaščita pred korozijo ni bila učinkovita, zato se je struktura zelo hitro poslabšala. "Samo pomislite, vzhodni stolp je bil obnovljen že 20 let po odprtju mostu, kar je dokaz za prezgodnji propad. Dvajset let ni nič, pomežik z očesom v življenjski dobi mostu."

Foto: Reuters

Upravljavec cest: Razloga za skrb ni bilo

Pri upravljavcu cest Autostrade per l'Italia so po poročanju CNN zatrdili, da je bil most ves čas pod strogim nadzorom in da razloga za skrb ni bilo. Na zrušenem viaduktu so sicer pred kratkim začeli izvajati vzdrževalna dela, vendar niso ocenili, da bi se most lahko zrušil.

Notranji minister Matteo Salvini je medtem napovedal prenovo infrastrukture, predvsem pa varnosti objektov. Poudaril je, da bodo varnost Italijanov postavili na prvo mesto, pri tem pa ne bodo gledali na stroške niti na evropske omejitve glede proračunske porabe.

Italijanski minister za promet Danilo Toninelli pa je, kot smo že poročali, krivdo pripisal podjetju Autostrade per l'Italia in zahteval odstop celotnega vodstva. Napovedal je tudi, da bodo podjetju odvzeli koncesijo za upravljanje italijanskih avtocest.