V tragediji pri sosedih umrli tudi trije otroci #video

"Kar se je zgodilo v Genovi, ni le globoka rana za mesto, ampak tudi za Ligurijo in vso Italijo," je zapisal Conte in obljubil temeljito preiskavo, zakaj se je zrušil viadukt.

Na območju nesreče se nadaljuje iskanje morebitnih preživelih v ruševinah. Po dozdajšnjih podatkih je nesreča zahtevala najmanj 35 smrtnih žrtev, med njimi treh otrok. Številni ljudje so bili ranjeni. Število žrtev bi se lahko še zvišalo, opozarjajo oblasti.

Okoli sto metrov viadukta se je v torek opoldne v neurju zrušilo približno 40 metrov globoko na naseljeno območje - med drugim so pod viaduktom stanovanjski bloki, nakupovalna središča, skladišča in železniški tiri. Del viadukta se je zrušil na skladišče občinskega komunalnega podjetja, del pa v potok Polcevera. Preventivno so okoliške stavbe evakuirali. Avtocesto A10, ki povezuje italijansko riviero in jug Francije, so zaprli v obe smeri.

Viadukt so odprli 4. septembra 1967. Dolg je bil 1.182 metrov, visok 45 metrov, naslanjal pa se je na tri betonske stebre, ki so visoki 90 metrov. Najdaljši razpon med dvema stebroma je 210 metrov. Vse od odprtja pred štirimi desetletji je bil viadukt predmet razprav, tudi zato, ker je bil speljan nad gosto poseljenim predelom Genove. V zadnjih letih so ga temeljito prenovili. Leta 2016 naj bi obnovili tudi danes porušeni del.