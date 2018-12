Koroška na nogah: gradnja hitre ceste se odmika

"Korošci smo danes na tem sestanku doživeli popoln šok," je dejal član odbora za gradnjo 3. razvojne osi in koordinator mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik. Opozoril je, da se zdaj predlagana časovnica bistveno razlikuje od lani poleti podpisanega protokola, ki ga je takratni minister za infrastrukturo Peter Gašperšič podpisal s predstavniki koroške in savinjsko-šaleške regije.

Vprašanja, zakaj je prišlo do časovnega zamika in kako to, da tega niso predvideli že prej, smo naslovili tudi na Dars.

Hitra cesta končana šele leta 2026?

Kot je pojasnil Verhovnik, se po danes predstavljenem predlogu Darsa začetek gradnje odseka Velenje-Slovenj Gradec, predviden za konec leta 2019, zamika za eno leto, medtem ko je dokončanje gradnje tega odseka, ki je v protokolu predvideno v letu 2023, po novem predvideno v letu 2026.

Negotova tudi usoda ceste med Velenjem in Šentrupertom

Ob tem je negotova prihodnost vmesnega odseka, to je odseka od avtoceste oz. od Šentruperta do Velenja, za katerega je vložena zahteva za ustavno presojo državnega prostorskega načrta, aktivnosti glede projektiranja tega odseka pa so zaradi tega prekinjene. Po informacijah z današnjega sestanka naj bi ustavno sodišče odločitev o tem sprejelo predvidoma spomladi prihodnje leto, je dejal Verhovnik.

Foto: STA

Korošci so razočarani tudi zaradi zamika načrtov glede nadaljevanja načrtovanja in gradnje hitre ceste od Slovenj Gradca proti severu. Za oba odseka od Slovenj Gradca do Holmca je po protokolu zaključek umeščanja v prostor predviden junija 2020, Dars pa po novem predvideva, da se na odseku Slovenj Gradec-Dravograd (Otiški Vrh) umeščanje konča marca 2021, na odseku od Dravograda do Holmca pa januarja 2023.

Nekdo je nagajal ali zavajal javnost

"Takšni zamiki so za nas nesprejemljivi," je dejal Verhovnik in dodal, da je odbor za gradnjo 3. razvojne osi Darsov danes predstavljen časovni načrt zavrnil, saj se bistveno razlikuje od dogovorjenega s protokolom. Verhovnik je ob tem opozoril, da so pri pripravi protokola sodelovale strokovne službe, ki bi morale že takrat predstaviti realne roke. "Očitno je nekdo tukaj nagajal ali zavajal javnost in sto tisoč ljudi, ki so odvisni od projekta," je bil kritičen Verhovnik.

Dejal je, da od Darsa do 10. januarja prihodnje leto pričakujejo nov predlog časovnega poteka projekta, za katerega upa, da bo bolj sprejemljiv. "V nasprotnem primeru bomo mi kot iniciativa pozvali svet koroške regije in svet savinjsko-šaleške regije, da sprejmemo ukrepe državljanske nepokorščine," je dodal Verhovnik.

O ugotovitvah bodo obvestili tudi predsednika vlade Marjana Šarca, je napovedal in dodal, da z danes pripravljeno časovnico tudi na ministrstvu za infrastrukturo niso zadovoljni. Na današnjem sestanku na ministrstvu sicer ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki projekt tretje razvojne osi izpostavlja kot enega od treh najpomembnejših v svojem mandatu na položaju ministrice, ni bila navzoča. Na sestanku so sodelovali državna sekretarka z ministrstva Nina Mauhler in še predstavniki nekaterih drugih ustanov.