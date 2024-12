Goljufa s Krasa s službeno kartico zapravila več kot 140 tisoč evrov

Koprski kriminalisti so kazensko ovadili 44-letnika in 56-letnico s Krasa, ki ju sumijo, da sta si med drugim z zlorabo plačilne kartice protipravno prilastila denar podjetja, v katerem sta bila zaposlena. Osumljenec naj bi si protipravno prilastil za več kot 140 tisoč evrov sredstev, osumljenka pa za okoli 20 tisoč evrov, so sporočili policisti.

Osumljenca sta bila po pojasnilih Policijske uprave Koper več let zaposlena v gospodarski družbi z območja Krasa. Ob dolgotrajnejši odsotnosti lastnika in direktorja družbe naj bi si po navedbah policije protipravno prilastila denar, ki jima je bil zaupan. S tem naj bi, kot ugotavljajo policisti, družbi povzročila veliko premoženjsko škodo.

Sumijo ju storitve kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja in kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Kriminalisti so ugotovili, da si je 44-letnik z zlorabo plačilne kartice družbe in plačili računov družbe za stvari, ki niso bile kupljene za poslovne namene, temveč njegovo osebno korist, protipravno prilastil za več kot 140 tisoč evrov sredstev družbe.

56-letnici poleg enakih kaznivih dejanj, s katerimi naj bi si protipravno prilastila za približno 20 tisoč evrov sredstev, očitajo še posebne primere ponarejanja listin.

Za kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja je zagrožena kazen zapora do treh let, medtem ko je za isto kaznivo dejanje v kvalificirani obliki zagrožena kazen zapora od enega do osmih let. Za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin in za kaznivo dejanje posebnih primerov ponarejanja listin je zagrožena kazen zapora do dveh let zapora, so še zapisali na koprski policijski upravi.