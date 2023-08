Letos že tisoč primerov zlorab plačilnih kartic

Poleg že znanih, kot so na primer romantične goljufije ali vdori v poslovno elektronsko pošto, so pogoste goljufije z naročenimi izdelki, ki so plačani vnaprej, a niso dostavljeni.

Spletnih goljufij je bilo letos prijavljenih že več kot 800, pri tem pa je nastalo skupno za več kot 14 milijonov evrov materialne škode. Poleg že znanih, kot so na primer romantične goljufije ali vdori v poslovno elektronsko pošto, so pogoste goljufije z naročenimi izdelki, ki so plačani vnaprej, a niso dostavljeni.

Višji kriminalistični inšpektor specialist iz sektorja za gospodarsko kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi David Gracer je ob tem opozoril javnost, da goljufi pogosto izkoriščajo krizne razmere in ponujajo takrat najbolj iskane izdelke. Zato je potrebna previdnost tudi pri spletnem naročanju orodja ali naprav, ki jih ljudje potrebujejo pri odpravljanju posledic nedavne ujme v Sloveniji. "Pazljivo tudi pri tem, komu namenjate donacije," je dejal.

Izstopajo goljufije na račun investicij v kripto valute

Po številu in nastali materialni škodi v zadnjem času izstopajo tudi goljufije z lažnimi obvestili o dobičku pri investiciji v kripto valute, kjer je slovenska policija letos zabeležila že 190 primerov s skupno 5,1 milijona evrov škode.

V teh primerih goljufi kličejo na telefonske številke slovenskih državljanov, se predstavijo kot uslužbenci znanih menjalnic kripto valut in klicanemu posredujejo novico, da ga v virtualni denarnici čaka okoli 10.000 evrov. Da bi dobil ta denar, pa si mora na svoj računalnik ali mobilni telefon namestiti opremo za oddaljeni dostop in preko te potem goljufi upravljajo z njegovo spletno banko in elektronsko pošto.

"Tovrstne goljufije so se dogajale že v preteklosti, vendar so spletni goljufi večinoma govorili v angleščini. Zdaj so se naučili slovensko, govorijo v polomljeni slovenščini z vzhodnjaškim naglasom in očitno so toliko prepričljivi, da so uspeli v letošnjem letu prepričati že skoraj 200 državljanov, ki so skupaj izgubili več kot pet milijonov evrov," je pojasnil Gracer.

Ogoljufanemu nakažejo denar, potem ga okradejo

Ljudi poziva, naj se ne oglašajo na neznane telefonske številke iz tujine. "Če nekdo kliče in ponuja dobiček iz kriptovalut, gre nedvomno za goljufijo, tako da v tistem trenutku prekinite klic, telefonsko številko blokirajte, v nobenem primeru pa ne nameščajte programske opreme na svoj računalnik ali dovolite nekomu, da upravlja z vašo spletno banko," je dejal.

Goljufi ukradena sredstva najprej prenakažejo na drug slovenski račun, katerega lastnik je običajno prav tako zaveden, zato ima ogoljufani najprej dejansko priliv sredstev na svoj račun. "Vendar na koncu vsi v shemi ostanejo brez denarja," poudarjajo na policiji.