Policija opozarja: znova goljufija s kriptovalutami, ukradli 80 tisoč evrov

Klicatelju je omogočil dostop do upravljanja računalnika in še istega dne je opazil, da je bilo izvršenih več finančnih transakcij. Odtujili so mu v skupni vrednosti približno 80 tisoč evrov.

Policija občane ponovno opozarja na previdnost ter preudarnost pri tovrstnem poslovanju.