Z goljufijo do skoraj 648 tisoč evrov

Po navedbah tožilstva s sedežem v Luxembourgu sta z goljufijo pridobili sredstva za financiranje projektov za dolgoročno socialno vključevanje in vstopanje na trg dela.

Podjetje glavnega osumljenca je maja 2017 zaprosilo za evropska sredstva pri slovenskem ministrstvu za delo. Osumljenec je trdil, da podjetje izpolnjuje vse pogoje, na podlagi česar je bilo izbrano za razvoj in izvedbo projektov.

Po neuradnih informacijah Dela naj bi šlo za podjetje Griffin in javni zavod Socio.

Kaj je pokazala preiskava?

Preiskava je pokazala, da je glavni osumljenec med majem 2018 in decembrom 2019 na ministrstvu vložil številne lažne zahtevke za plačilo v imenu podjetja. Poleg tega so lažno prijavili potne stroške in stroške za plače zaposlenih, ki sploh niso delali za podjetje ali so le delno delali pri projektu, poroča Delo.

Na ta način je nezakonito pridobil 647.719,31 evra. Od tega je 80 odstotkov financirala EU, 20 odstotkov pa je šlo iz nacionalnega proračuna.