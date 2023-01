Koalicijski vrh bo danes reševal slovensko zdravstvo

Premier Robert Golob je za današnji vrh koalicije napovedal aneks h koalicijski pogodbi, v kateri bi koalicijski partnerji natančneje opredelili vsebino in potek različnih reform. Pričakuje podpise vseh poslancev in ministrov koalicije in morda se prav v tem skriva razlog, da predsedniki koalicijskih poslanskih skupin pred vrhom svojih pričakovanj niso želeli razkrivati.

Poslanci koalicijskih strank in ministri bodo danes na Brdu pri Kranju razpravljali o letošnjih prednostih vlade in začrtali izhodišča za reforme. Osrednja tema koalicijskega vrha bo zdravstvo, obravnavali pa bodo tudi reformne projekte na področju davkov, pokojninsko reformo, šolstva, reforme plačnega sistema v javnem sektorju in stanovanjske politike.

Tretji vrh Golobove koalicije se bo začel ob 11. uri, izjava za javnost je predvidena med 13. in 14. uro. Srečanje koalicijskih partnerjev so zaradi izrednih razmer v zdravstvu zahtevali v stranki SD.

Golob: Politična preigravanja niso več mogoča

Premier Robert Golob je pred dnevi sicer priznal, da si želi enotne koalicije. Izrazil je pričakovanje, da bodo po opravljeni razpravi oblikovali aneks h koalicijski pogodbi, v katerem bi koalicijski partnerji zapisali konkretne rešitve. "Če želimo, da zdravstvena reforma uspe, mora biti takšna, ki jo bo podpirala celotna vladna koalicija," je opozoril in poudaril, da smo dosegli točko, ko politična preigravanja, kdo je za in kdo proti, niso več mogoča. Da to drži, se strinjajo tudi v stranki SD. Golob pričakuje podpise vseh koalicijskih poslancev in ministrov.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan bo na vrhu predvidoma predstavil dokument o trenutnem stanju v zdravstvenem sistemu. Ta bo podlaga za zdravstveno reformo, ki bo po zagotovilih ministra zaživela s prihodnjim letom.

Pripravo reforme bo koordiniral Golob in ne Bešič Loredan, saj je kar premier prevzel koordinacijo dela medresorske delovne skupine za zdravstvo, ki bo bdela nad pripravo zdravstvene reforme in je delo začela v petek. V njej bodo med drugim ministri za zdravje, finance ter javno upravo.

Pod Golobovim okriljem bo deloval tudi strateški svet za zdravstvo, ki bo Goloba usmerjal pri reformi zdravstva. Ta bo po Golobovih napovedih sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov in dobrih poznavalcev zdravstva, vodil pa ga bo kirurg Erik Brecelj.

Bo zdravstvena reforma razlog za uspeh te vlade ali njen propad?



V iniciativi Glas ljudstva so v torek stranke koalicije pozvali k opredelitvi do njihovih zahtev za ohranitev javnega zdravstva. Med drugim zahtevajo takojšnjo zagotovitev dostopa do osebnega zdravnika vsem pacientom, rešitve v zvezi s pomanjkanjem zdravstvenih delavcev, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, prepoved dela zdravnikov v dvojni praksi in preprečitev preskakovanja čakalnih vrst. Zahtevajo tudi, da javno zdravstvo sledi potrebam pacientov in ne dobičkom koncesionarjev.



V iniciativi so prepričani, da bo zdravstvena reforma največji uspeh te vlade ali razlog za njen propad. Koalicijske partnerje so tudi pozvali, naj ne podpisujejo kakršnihkoli aneksov h koalicijski pogodbi, ki bi v praksi pomenili odpiranje vrat privatizaciji javnega zdravstva v okviru zdravstvene reforme.

Koalicijski partnerji tudi o reformi plačnega sistema v javnem sektorju

Koalicijski partnerji bodo razpravljali tudi o reformi plačnega sistema v javnem sektorju. Potem ko se je vlada v prejšnjem tednu o povišanju plač dogovorila s Svizom, Fidesom in sodstvom, se je sprožil učinek domina. Višje plače zahtevajo še vojska, policija, gasilci, župani, cariniki in redarji.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik na torkovi novinarski konferenci o podrobnostih plačne reforme še ni želela govoriti. Izhodišča bodo namreč predstavili na koalicijskem vrhu, jih dokončno uskladili, nato pa na vladi sprejeli. Takoj zatem bodo sklicali pogajanja s sindikati javnega sektorja, je pojasnila ministrica.