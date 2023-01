Golob pred vrhom koalicije: Prišli smo do točke, kjer politična preigravanja niso več mogoča

"Če želimo, da zdravstvena reforma uspe, mora biti ta takšna, da jo bo podprla celotna vladna koalicija," je ob robu obiska Splošne bolnišnice Celje danes dejal predsednik vlade Golob.

Golob: Na podlagi razprave bomo oblikovali aneks h koalicijski pogodbi

Kot je poudaril, smo namreč prišli do točke, kjer politična preigravanja, kdo je za in kdo proti, niso več mogoča. "Mi bomo dali rešitve na mizo in iskali konsenz, kdor bo želel, se bo pridružil, kdor ne bo želel, je to njegova stvar," je dejal premier.

Možnost aneksa h koalicijski pogodbi, v kateri bi koalicijski partnerji zapisali konkretne rešitve, se je sicer omenjala že v zadnjih dneh, kot kaže, pa ta možnost postaja vse bolj realna. "Ker si želimo, da za reformo stojimo vsi koalicijski partnerji, ne samo predsednik in minister, bomo na podlagi razprave oblikovali tudi aneks h koalicijski pogodbi," je danes napovedal Golob. Pričakuje, da bodo tega podpisali tudi vsi koalicijski poslanci, zato da "vemo, da smo v tem čolnu vsi skupaj", je poudaril.

S tem namenom je po njegovih besedah sklican tudi sredin vrh koalicije na Brdu pri Kranju, na katerem bodo sicer koalicijski partnerji pozornost namenili tudi izhodiščem za davčno, pokojninsko in šolsko reformo ter reformo plačnega sistema v javnem sektorju, na dnevnem redu bo tudi stanovanjska politika.

Bešič Loredan bo predstavil trenutno stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu

Osrednja tema koalicijskega vrha bo po pričakovanjih zdravstvo. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je napovedal predstavitev dokumenta o trenutnem stanju v zdravstvenem sistemu, ki bo podlaga za zdravstveno reformo. Ta bo po zagotovilih ministra zaživela s prihodnjim letom.

Bo pa pripravo reforme koordiniral Golob in ne Bešič Loredan. Golob bo namreč koordiniral delo medresorske delovne skupine za zdravstvo, ki bo bdela nad pripravo zdravstvene reforme in je delo že začela v petek. V njej bodo med drugim ministri za zdravje, finance ter javno upravo.

Kot je danes pojasnil Golob, bo pod njegovim okriljem deloval tudi strateški svet za zdravstvo. Sestavljen bo iz neodvisnih strokovnjakov, dobrih poznavalcev zdravstva, je napovedal.

Kirurg Erik Brecelj prevzema vodenje strateškega sveta



Dosedanji strateški svet, ki je deloval pri ministrstvu za zdravje, bo po besedah Bešiča Loredana po ustanovitvi novega ukinjen, večina članov sveta pa bo imenovanih v nov svet, ki ga bo vodil kirurg Erik Brecelj. Slednji bo, tako minister, tisti, ki bo tako njemu kot premierju nastavil ogledalo, saj "pove točno tako, kot misli, in ga ni mogoče kupiti".



"Meni se zdi ravno to, da v pripravo reforme vključujemo res čim širši nabor neodvisnih strokovnjakov, najboljši garant za to, da bo ta reforma zajela vse tisto, kar potrebuje, in da so naše možnosti za uspeh največje," je ob tem dejal Golob.