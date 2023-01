Golob in Bešič Loredan v Celju odprla del nove celjske bolnišnice #foto

Golob je napovedal, da bo vlada naredila vse, da se naslednji dve fazi nadomestne gradnje izpeljeta po načrtih. Dodal je, da morda sledi še kakšna.

Bešič Loredan: Moramo investirati v ljudi, ne samo v prostore in opremo

Slavnostni govornik minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je ocenil, da je celjska bolnišnica med epidemijo covid-19 odigrala pomembno vlogo v celjski regiji. Za ministra ni vse v prostorih, temveč je skupaj treba verjeti, da zmorejo. "Moramo investirati v zdravstvo, ljudi, ne samo v prostore in opremo," pravi Bešič Loredan.

Opozarja, da nas na področju zdravstva čakajo izzivi, ki niso majhni. Naloga ministrstva je, da se mit o tem, da se v zdravstvu nič ne da narediti, razbije, dodaja. Vodstvo celjske bolnišnice je pozval, da od ministrstva zahteva denar za nadaljnji razvoj bolnišnice. "Samo solidarnost nas bo pripeljala do javnega zdravstva v korist bolnikov," je še dejal minister.

Novogradnja pomemben signal vlade

Kot je povedal vršilec dolžnosti celjske bolnišnice Dragan Kovačić, je novogradnja vitalen projekt za zagotavljanje nemotene zdravstvene oskrbe prebivalcev Celja in okolice naslednjih 100 oz. 150 let. V sodobno urejenih prostorih bodo lahko njihovim bolnikom ponudili več zdravstvenih storitev, možen bo razvoj novih zdravstvenih metod in novih vej medicine, ki jih celjska regija doslej ni poznala.

Dejal je, da gre poleg prostorske in strokovne širitve tudi za pomemben signal vlade v smeri podpore policentričnemu razvoju medicinske stroke v Sloveniji ter podpore ustavno zagotovljeni enakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev vsem državljanom Slovenije. Z zaključkom celotnega projekta nadomestne novogradnje bo mesto Celje dobilo dokončno modernizirano in po sodobnih principih oblikovano bolnišnico, ki se bo lahko kosala z drugimi podobnimi centri na evropski ravni ter še naprej igrala vlogo regijskega garanta zdravstvene oskrbe bolnikov na sekundarni ravni, kot tudi veznega člena med ljubljanskim in mariborskim kliničnim centrom, s katerima bo sestavljala hrbtenico slovenskega bolnišničnega sistema, je pojasnil.

V Celju teče eden izmed največjih projektov v slovenskem zdravstvu

Nadomestna novogradnja celjske bolnišnice predstavlja dolgoročno osnovo za nadaljnji prostorski in strokovni razvoj bolnišnice ter nadgradnjo programa zdravstvene dejavnosti v smeri izpolnjevanja spremenjenih pričakovanj uporabnikov zdravstvenih storitev in potreb zaradi spremenjenih demografskih trendov.

Trenutno namreč kar polovica bolnišničnih oddelkov zdravstveno dejavnost izvaja v starih stavbah, od katerih je najstarejša iz leta 1887. Projekt je že več let največji investicijski projekt v celjski bolnišnici, pa tudi eden izmed največjih investicijskih projektov v slovenskem zdravstvu.

Projekt je razdeljen na več faz. V uporabo so danes predali prvo etapo nadomestne novogradnje, ki je zajemala dozidavo in nadzidavo obstoječe stavbe Urgentnega centra Celje do tretje podaljšane gradbene faze v petih nadstropjih ter dokončanje kleti, pritličja in heliporta s pristajalno ploščo premera 28,5 metra in nosilnostjo devetih ton. V novih prostorih so v začetku letošnjega leta začele delovati dnevna bolnišnica in anesteziološke ambulante.

V celjski bolnišnici se že veselijo nadaljevanja investicijskega projekta.

Golob zadovoljen z vodenjem ZD Celje

Premier Golob in minister za zdravje Bešič Loredan sta danes po obisku celjske bolnišnice skupaj s celjskim županom Matijo Kovačem obiskala tudi Zdravstveni dom (ZD) Celje. Golob je ob tem pohvalil vodstveno ekipo in ocenil, da zavod deluje dobro, česar si želi tudi za druge zdravstvene zavode.

Golob je dejal, da je zelo zadovoljen s primeri dobre prakse, ki mu jih je danes predstavilo vodstvo ZD Celje. Želi si, da bi dobro vodenje zdravstvenih domov, kot ga opaža v Celju, videli tudi po drugih zdravstvenih zavodih po državi. Po Golobovih besedah ima celjska regija najmanjše število neopredeljenih bolnikov, med njima pa je polovica tujcev.

Prav danes je sicer v Celju začela delovati ambulanta za neopredeljene bolnike.