Ljubljanska opozicija združeno sporoča Jankoviću: Tako reši zdravstvo v Ljubljani

Bregantova je v današnji izjavi za medije povedala, da je stanje v zdravstvu nevzdržno. Svetniki iz strank in list SLS, SDS, NSi, Levice, Vesne, Piratske stranke, Glasu za otroke in družine ter samostojni svetnik Jožef Horvat so zato podpisali zahtevo za sklic izredne seje. "Mislim, da na ta način pokažemo ljudem, da nam je mar," meni Bregantova.

Poudarila je, da si želijo konstruktivnega dialoga, zato so pripravili 13 pomembnih točk, h katerim lahko župan pristopi nemudoma. "Mislimo, da s tem načrtom tako kratkoročnih kot dolgoročnih rešitev lahko postavimo temelje, da bodo Ljubljančanke in Ljubljančani vendarle prišli do osebnega zdravnika in da bo biti osebni zdravnik tudi možnost, za katero se bodo zdravniki radi odločali, bolniki pa bodo na ta način oskrbljeni," je prepričana.

Informacijsko središče

Predlagajo, da se ob informacijskem telefonskem središču, kjer bi reševali nemedicinske težave, ustanovi tudi informacijski center za razreševanje zdravstvenih težav, ki so administrativne narave. "Pisanje e-bolniških, podaljševanje kronične terapije, bolniški staleži. To so stvari, ki jih a priori ne bi smel delati zdravnik," je povedala Bregantova.

Kot eno od rešitev so navedli še izboljšanje strojne in programske opreme ter izvedbo programov za izboljšanje digitalne pismenosti zaposlenih v ZD Ljubljana. Mol naj nameni dodatna sredstva za izboljšanje digitalne pismenosti občank in občanov.

Predlagajo, da vse zdravstvene delavce, ki so odšli iz ZD Ljubljana, povabijo na pogovor in analizirajo razloge za odhod ter se dogovorijo za pogoje, ki naj jih ZD Ljubljana zagotovi, da se "izgubljeni kadri vrnejo". Za zdravstvene delavce predlagajo tudi brezplačno parkiranje v bližini delovnega mesta.

Štipendije

Med dolgoročnimi rešitvami pa predlagajo štipendije za medicinske sestre in zdravnike ter pripravo pravilnika za najem kadrovskih neprofitnih stanovanj.

K podpisu so sicer povabili tudi svetnika SD, ki se za sopodpis nato nista odločila. Niso pa povabili svetnikov Gibanja Svoboda in Liste Zorana Jankovića, saj "so to ljudje, ki imajo škarje in platno v rokah".

Župan Zoran Janković je sicer na današnji novinarski konferenci dejal, da ga bo, če bo predlog rešil problem zdravstva v Ljubljani in prinesel več zdravnikov in rešitev za bolnike, podprl. "Če ne, pač mene na seji ne bo," je dejal.

Bregantova je povedala, da so njihovi predlogi zelo konstruktivni in premišljeni. "Mislim, da bi bilo zelo nemodro, če se ne bi vsaj nekaterih naših sklepov potrdilo in tudi pričelo z uresničevanjem," je prepričana. Dejala je še, da bi izredno sejo lahko izvedli konec januarja.