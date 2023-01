NSi o napovedanem aneksu h koalicijski pogodbi: Mogoče pa stvari niso tako rožnate

V NSi odločitev za spremembo resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040 ocenjujejo kot smiselno. Podpirajo tudi napovedan povečan obseg obrambnih izdatkov, a opozarjajo, da mora biti poraba teh racionalna in smiselno usmerjena. Bolj kritični so medtem do aktualnih razmer v zdravstvu.

V NSi sicer ocenjujejo, da bi zaradi dviga obrambnih izdatkov zadostovala tudi zgolj novelacija resolucije prejšnje vlade, v kateri je sodelovala tudi NSi, je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec NSi Janez Žakelj.

Ob tem je še opozoril, da bo tudi Nato do leta 2030 še spremenil svojo strategijo, zato je spreminjanje resolucije vsako leto "mogoče brez potrebe".

Med ključnimi razlogi za spremembo resolucije v NSi po njegovih besedah vidijo v nakupu 106 osemkolesnikov namesto 45. "To je sicer pomemben signal, ključni vprašanji, ki se nam porajata, pa sta, ali ima Slovenska vojska dovolj vojakov, specializiranih znanj oziroma strokovnjakov in kakšna je njihova absorpcijska sposobnost," je dejal Žakelj.

V NSi opozarjajo na pomanjkanje kadrov v SV

Sami tako kot bolj smiselno ocenjujejo najprej izgradnjo ene bataljonske skupine, nato pa preiti na naslednjo, pridobivanje certifikatov in postopno uvajanje tehnike. "Naša velika bojazen je, da bo prišlo do neekonomičnega trošenja sredstev, nakupili bomo 106 osemkolesnikov, potem pa bodo na veselje Levice, ki ima posebno afiniteto do nakupov obrambnih zmogljivosti, ti ležali," je izpostavil poslanec NSi. Kot zelo pomembno pa je označil tudi, kdo bodo strateški partnerji Slovenije pri nakupu vojaške opreme.

Stranka podpira tudi uvedbo dvonamenske zmogljivosti, a bo pri tem po Žakljevih besedah nujno vedeti, kaj Nato jemlje kot izpolnjevanje vojaških standardov, ali gre dejansko za investicijo v obrambo ali kaj tretjega.

Žakelj je opozoril tudi na problematiko pomanjkanja kadrov v SV, pri čemer v NSi opažajo premalo truda ministrstva za obrambo.

Napovedan aneks h koalicijski pogodbi Golobova nezaupnica koalicijskima partnerjema

V NSi so se sicer danes odzvali tudi na preostalo aktualno politično dogajanje. Pred koalicijskim vrhom, ki bo posvečen predvsem izhodiščem za pripravo zdravstvene reforme, so tako kritični do razmer v javnem zdravstvu. Poslanka in podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič je izpostavila, da so vse od volitev čakali na ukrepe, situacija v zdravstvu se vsak dan slabša in je pripeljala do izrednih razmer, po šestih mesecih vlade pa ni videti nobenega rezultata.

Napovedan aneks h koalicijski pogodbi pa po njenih besedah daje slutiti, da premier Robert Golob koalicijskim poslancem morda ne zaupa, saj v nasprotnem primeru ne bi potreboval njihovega podpisa, ampak zgolj podpise prvakov koalicijskih strank. "Mogoče pa stvari niso tako rožnate, mogoče niso tako velika srečna družina. Bomo videli, kaj bo jutri," je ocenila Vida Čadonič Špelič.

O tem, kako vidijo pogovore poslanca SDS Anžeta Logarja z različnimi sogovorniki o vzpostavitvi platforme konvencije za prihodnost in ugibanja o njegovi samostojni politični poti, pa je Čadonič Špeličeva dejala, da mora Logar "zdaj narediti nekaj velikega, saj je vendar o tem govoril na dan volitev. Kaj bo to, bomo pa še videli."

Na novinarsko vprašanje, ali ga vidijo kot potencialnega političnega zaveznika ali nasprotnika, pa je odgovorila le, da ima NSi dobrega predsednika, ki ga vidijo kot bodočega voditelja desnice in premierja.