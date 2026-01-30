Kmetje za 6. februar napovedali kmečki protest v Ljubljani

Združenje slovenske kmečke iniciative za 6. februar ob 12.05 na ploščadi pred DZ napoveduje protest. Pridružila se jim bo tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), kjer pravijo, da bo protest miren in brez traktorjev.

Kmetijske organizacije so pred dobrim tednom na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslale 16 protestnih zahtev, od tega štiri prednostne. Zadnje vključujejo takojšnjo zaščito domačega trga in slovenskih pridelovalcev hrane, ki so pod pritiskom uvoza ter številnih zavezujočih omejitev.

Kmetijske organizacije prav tako zahtevajo, da kmetijska zemljišča ohranijo svojo primarno funkcijo – pridelavo hrane – brez posegov za industrijske cone, infrastrukturo ali vodne zadrževalnike.

Preveč obveznosti, premalo evropskih sredstev

Kot nesprejemljive izpostavljajo tudi dodatne obveznosti, ki jih država nalaga kmetom, med drugim ukrepe ob bolezni modrikastega jezika in kastracijo pujskov. Ob tem menijo, da mora biti v prihodnje kmetijstvu namenjenih več evropskih sredstev, zato morajo sredstva skupne kmetijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okviru ostati ločena in namenjena izključno razvoju kmetijske panoge.

Po besedah predsednika Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjana Slemenška so odgovor na protestne zahteve prejeli v četrtek ob 23. uri. "Ministrstvo v odgovoru ni ponudilo nobenih konkretnih rešitev, temveč zgolj pojasnila trenutnega stanja. S tem se seveda ne moremo strinjati, zato napovedujemo protest," je dejal.

"Dopis je skoraj norčevanje iz slovenskega kmeta," je v današnji izjavi za javnost po poročanju Dnevnika še ocenil Slemenšek.

Protestu se bo pridružila tudi KGZS. Kot so danes sporočili iz zbornice, bo protest miren in bo potekal brez traktorjev. "Glede na nadaljnji razvoj dogodkov pa kmetijske organizacije napovedujejo možnost stopnjevanja protestnih aktivnosti," so zapisali v sporočilu.

Vsi protesta ne podpirajo

Po poročanju Dnevnika pa protesta ne podpirajo vse kmetijske organizacije, zato nekatere pri njegovi izvedbi ne bodo sodelovale. Da jih ne bo zraven, so za časnik potrdili tako v Sindikatu kmetov Slovenije kot tudi v Zadružni zvezi Slovenije. Podpisa pod protestne zahteve ni prispevalo niti Združenje hribovskih in gorskih kmetov. Zveza kmetic Slovenije ga sicer je, vendar pri organizaciji protesta po informacijah Dnevnika prav tako naj ne bi sodelovala.

"Protest bo politični dogodek, zato pri njegovi izvedbi ne bomo sodelovali. Težave, ki so se nakopičile v kmetijstvu, je treba reševati brez politike, sicer ne bomo prišli nikamor. Čas za izvedbo protesta je poleg tega zelo kratek, saj je treba zanj pridobiti vsa potrebna dovoljenja, med kmetijskimi organizacijami pa tudi ni enotnosti, zato se bojim, da lahko s protestom kmetom naredimo več škode kot koristi," je za Dnevnik dejal predsednik kmečkega sindikata Anton Medved.

Na kmetijskem ministrstvu pozive k protestom spremljajo z razočaranjem, so zapisali in dodali, da si celoten mandat prizadevajo za iskanje rešitev za celotno prehransko verigo in ob tem z vsemi deležniki vodijo konstanten dialog. Kot so zapisali, je ministrstvo na protestne zahteve kmetov odgovorilo s strokovnimi argumenti. Hkrati so jih pozvali na sestanek v petek, 6. februarja.