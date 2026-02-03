Pred poslanci reševanje kadrovskega rebusa

Poslanci bodo danes sklenili zadnjo redno sejo DZ v tem mandatu. Na njej se obeta rešitev kadrovskih vprašanj, glasovali bodo namreč o kandidatih za tri ustavne sodnike, guvernerja Banke Slovenije in varuhinjo človekovih pravic. Še pred tem bo na poslanska vprašanja odgovarjal premier Robert Golob in prejšnji ponedeljek odsotni ministri.

Kandidat za guvernerja je Primož Dolenc, ki to funkcijo kot namestnik opravlja že od 8. januarja lani. Za njegovo izvolitev je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, podporo so mu napovedali v koaliciji.

Kandidatka za varuhinjo človekovih pravic je Simona Drenik Bavdek, ki za izvolitev potrebuje 60 poslanskih glasov. Podporo so ji napovedali v koaliciji, na seji mandatno-volilne komisije DZ pa so jo podprli tudi v NSi. Če bodo tako ravnali tudi danes, se ji obeta izvolitev na to funkcijo.

Poslanci bodo na tajnem glasovanju odločali tudi o kandidatih za ustavne sodnike, ki za izvolitev potrebujejo 46 glasov. Predsednica republike je za ustavne sodnike sprva predlagala Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal. Predlog za imenovanje zadnje je nato zaradi nezadostne podpore umaknila, namesto nje pa za ustavnega sodnika predlagala Cirila Keršmanca.

Keršmancu so po predstavitvi v poslanskih skupinah v SD in Levici podporo odrekli. Predsednica je zato v petek predlog za njegovo imenovanje umaknila in za ustavno sodnico ponovno predlagala Barbaro Kresal. Kandidatka je podporo SD in Levice uživala od začetka, v petek pa so tudi v Svobodi ugotovili, da kandidatka uživa njihovo podporo.

Premierju poslanska vprašanja

Sejo bodo poslanci začeli z vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom, ki so bili ob začetku seje prejšnji ponedeljek odsotni. Predsednik NSi Jernej Vrtovec bo premierju zastavil vprašanje v zvezi s kaosom v poslovnem okolju, ki ga je povzročilo "eksperimentiranje levega populizma". Poslanec SDS Žan Mahnič mu bo zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi in financiranjem nezakonitih migracij. Nepovezana poslanka iz vrst Demokratov Eva Irgl bo premierja spraševala glede institucij pravne države, vodja poslanske skupine SD Meira Hot pa o pospešenem črpanju evropskih kohezijskih sredstev.

Poslance čaka tudi glasovanje o več zakonskih predlogih, med drugim o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, o spodbujanju konkurenčnosti in razogljičenja elektrointenzivnih podjetij ter o Slovenski tiskovni agenciji. Glasovali bodo tudi o novelah zakonov o zdravniški službi in urejanju trga dela.