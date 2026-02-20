Za pozabljive: Kako potekajo volitve?

Bližajo se redne volitve v državni zbor, ki so razpisane za 22. marec 2026, kar je podatek, ki je do sedaj verjetno znan že vsakemu državljanu. Čeprav mislimo, da o volitvah vsi vemo že vse, pa za osvežitev navajamo nekaj pomembnejših informacij.

Slovenski volilni sistem v številkah:



Državni zbor ima 90 poslancev in je najvišji zakonodajni organ v Sloveniji;



Poslance in poslanke volimo za 4 leta na podlagi splošne, enake in tajne volilne pravice;



V Sloveniji je v veljavi proporcionalni sistem s 4-odstotnim pragom za vstop v parlament (skupno število oddanih glasov za listo na območju celotne države).

Zakonodajna funkcija državnega zbora

Osnovna naloga državnega zbora je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. To so ustava, zakoni, državni proračun, poleg tega pa državni zbor opravlja tudi volilno in nadzorno funkcijo.

Volijo vsi polnoletni državljani, vključno z osebami pod skrbništvom, kar je novost, sprejeta z Zakonom o volitvah v državni zbor pred dvema letoma. V skladu z njo polnoletnim osebam, ki so pod skrbništvom zaradi duševnih ali intelektualnih okvar, v posebnem sodnem postopku, ne bo več mogoče odvzeti volilne pravice. Prav tako imajo volivci s težavami pri gibanju ali vidu lahko na volitvah pomočnika.

Kdo predlaga kandidate?

Predlagajo jih stranke ali volivci, pri čemer mora biti na listah vsaj 35-odstotna zastopanost obeh spolov.

Posebnost sta poslanca manjšin, pri čemer italijanska in madžarska skupnost volita vsaka po enega poslanca.

Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli v volilni enoti. Kandidat lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.

Organizacija in enote

Slovenija je razdeljena na 8 volilnih enot (s približno 200 tisoč volilnimi upravičenci), vsaka ima 11 okrajev. Iz vsake volilne enote je izvoljenih 11 poslancev v državni zbor. Vendar kandidati niso izvoljeni po posameznih volilnih okrajih, temveč se glasovi, ki jih dobijo na volitvah, seštevajo v korist liste kandidatov na ravni celotne volilne enote.

Volitve vodijo Državna volilna komisija (DVK), komisije volilnih enot, okrajne komisije in volilni odbori. Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za vsake volitve.

Volivci glasujejo osebno in tajno z glasovnicami. Glasuje se v volilni enoti, v kateri ima volivec stalno prebivališče oziroma kjer so imeli zadnje stalno prebivališče on sam ali eden od staršev (velja za osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ali so se same tako odločile).

Nihče ne more glasovati po pooblaščencu in tudi ni dolžan pojasnjevati svojega glasovanja ali biti klican na odgovornost zaradi svojega glasovanja.

Lahko se tudi pritožimo (če menimo, da nam je bila kratena volilna pravica, ne pa zoper izide): preko ugovorov volilnim komisijam ter pritožb na Vrhovno sodišče, Državni zbor in Ustavno sodišče.

Poslance volimo na splošnih - rednih ali predčasnih volitvah, medtem ko se nadomestne večinoma nanašajo na izbiranje posameznega poslanca, ponovne in naknadne pa na del volitev.

Pomembnejši datumi za volivce:

- 12. januar - 19. februar: Zbiranje podpore listi kandidatov;

- 1. februar: Elektronska razgrnitev volilnih imenikov (vsak volivec lahko kadarkoli vpogleda v podatke);

- 4. februar: Organizator volilne kampanje mora odpreti poseben transakcijski račun z oznako volitev, za katero organizira kampanjo;

- 19. februar: Zadnji dan za podpis obrazca podpore listi kandidatov. Liste kandidatov se do 24. ure vložijo neposredno pri Državni volilni komisiji (DVK); Prijava za glasovanje po pošti iz tujine; Začetek volilne kampanje;

- 6. marec: DVK objavi sezname potrjenih list kandidatov in sezname kandidatov;

- 11. marec: Prijava za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji;

- 16. marec: Dodatna prijava za glasovanje po pošti v Sloveniji (v primeru nepredvidenega odvzema prostosti, sprejema v bolnišnico ali institucionalno varstvo ter v primeru prejema odločbe o invalidnosti);

- 17. - 19. marec: Predčasno glasovanje na posebnih voliščih Okrajne volilne komisije);

- 18. marec: Prijava na volišču OMNIA, prijava za glasovanje na domu, prijava za glasovanje na volišču v Sloveniji;

- 20. marec: Zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka;

- 22. marec: Splošno glasovanje; Ugotavljanje izida glasovanja po zaprtju volišč;

- 23. marec: Ugotavljanje izida glasovanja po pošti v Republiki Sloveniji;

- 30. marec: Ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine in na voliščih diplomatsko-konzularnih predstavništev;

- 31. marec - 7. april: Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja; Objava zapisnika o izidu volitev v Uradnem listu RS.