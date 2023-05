Klakočar Zupančič: Dolžni smo komunicirati spoštljivo

Urška Klakočar Zupančič je v današnjem nagovoru povedala, da bi otroci morali biti najbolj zaščiteni, vendar pa so prevečkrat žrtve sporov starejših, nemoralnih in kaznivih dejanj. Kljub deklaracijam in konvencijam, ki ščitijo otrokove pravice, ter sistemu zaščite otrok še vedno ugotavljajo nepravilnosti ali neučinkovitosti na lokalni in državni ravni, ki jih naslavljajo in odpravljajo prepočasi.

"Nesprejemljivo je, da se ustanove branijo odgovornosti, pogosto z birokratskimi izgovori o neučinkovitosti, izgovori o nepristojnosti in včasih celo neobčutljivosti za otroške stiske," je dejala. Meni, da je, kadar gre za zaščito otrokovih pravic in koristi, sploh kadar je ogroženo otroško zdravje ali življenje, vsak tak izgovor nesprejemljiv.

Koristi otrok morajo imeti absolutno prednost

Predsednica DZ je v nagovoru opozorila, da morajo imeti koristi otrok absolutno prednost, pri tem pa je treba skrbno pretehtati njihova mnenja, želje in interese, preden se sprejme odločitev, ki vpliva na njihovo življenje. "Kako zelo pomembno je, da se jih upošteva v praksi, so nam pokazali številni primeri otrok, ki so se ujeli v kolesje sodnih ali drugih postopkov in so poleg žrtev sprtih skrbnikov postali še žrtve premalo učinkovitega sodnega sistema," je dejala.

Posebno je treba paziti na otroke s posebnimi potrebami, otroke, ki živijo v revščini, in otroke, ki živijo v nasilju. Ob tem ne smemo pozabiti na otroke, ki prihajajo k nam z vojnega območja, ki poleg fizičnih prinašajo tudi hude duševne bolečine. "Nedavno grozljivo medvrstniško nasilje v Beogradu je pokazalo, da smo kljub dobrim namenom in zapisanim pravilom nekje skrenili s prave poti," meni.

Odrasli bi se po njenih besedah morali zavedati, da so zgled otrokom, da otroci za njimi ponavljajo stvari in se od njih učijo. Dejala je, da se zato zavzema za odpravo sovražnega govora, saj se ta iz DZ seli na ulico, z ulice v šolo in drugam. "Pazimo na svoja ravnanja in kako komuniciramo," je pozvala Klakočar Zupančičeva.