Novo žarišče na Kitajskem naj bi povzročil virus iz Evrope

Kitajska je objavila genom koronavirusa, ki so ga odkrili v novem žarišču na tržnici v Pekingu. Glede na ugotovitve je genom podoben tistim iz Evrope. Po zadnjih podatkih so v Pekingu v najnovejšem valu potrdili skoraj 200 primerov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V kitajski prestolnici izvajajo preventivna testiranja populacije, da bi lažje zajezili širitev virusa. Številne soseske so v karanteni, šole pa zaprte, piše STA.

V zadnjem dnevu so potrdili 25 novih okužb, skupno pa so v povezavi s tržnico Xinfadi potrdili 183 okužb.

Kitajske oblasti so danes delile podatke o genomu koronavirusa iz zadnjega izbruha s Svetovno zdravstveno organizacijo in mednarodno znanstveno skupnostjo. Glede na prve ugotovitve je virus prišel iz Evrope, a je drugačen od koronavirusa, ki se trenutno širi po stari celini, je dejal Zhang Yong s kitajskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, piše STA.

Virus bi lahko prišel v državo preko zamrznjene hrane

Genom virusa iz Pekinga je namreč starejši od virusa, ki je trenutno prisoten v Evropi. Zato znanstveniki domnevajo, da bi lahko koronavirus prišel v državo preko zamrznjene hrane ali drugih izdelkov na tržnici. Prisotnost koronavirusa so namreč potrdili na rezalnih deskah na tamkajšnji tržnici.

Tuji strokovnjaki opozarjajo, da je verjetno virus šel iz Wuhana v Evropo in nazaj na Kitajsko. Obenem pa je težko ugotoviti, kako je prišlo do novega izbruha, saj še niso identificirali prvega primera. Zaradi tega je tudi možno, da je virus že dlje krožil v populaciji, še piše STA.