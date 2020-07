Ker pes v morju ni bil na povodcu, so jo oglobili z 200 evri

Na prvi dan svojega dopusta v Izoli se je skrbnica psa s kosmatincem in svojo družino odpravila do morja. Ker je vstop na kopališče Simonovega zaliva za kosmatince prepovedan, so se za kratek skok v vodo odločili pred njim, na delu ob sprehajalni poti, ki za kopalce ni urejen in kjer ni bilo nikogar. Pes, ki je bil sicer na obali ves čas na povodcu, je v vodi tik ob skrbnici plaval brez njega, prav to pa je bil razlog, da je redar skrbnico poklical iz vode in ji, ker naj bi se z njim prerekala, naložil plačilo globe 200 evrov.

Kopali so se na delu, kjer ni bilo nikogar. Foto: osebni arhiv Kot je zapisano na lističu, ki ga je prejela od redarja, je prekršila 3. odstavek 11. člena Zakona o zaščiti živali. Ta pravi, da mora skrbnik psa "na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu".

"Videla sem tablo, da pes na plažo v San Simonu ne sme, zato smo ostali pred tem delom. Bili smo na pesku ob betonski poti, pes je bil na povodcu ves čas, tudi ob vodi, v vodo pa smo šli brez njega in pri čereh, kjer nihče ne plava. Tudi sicer je pes ves čas privezan, vestno pobiram iztrebke in ne pustim, da lula po grmičkih ali kar kjerkoli, pri tem sem zelo natančna, imam se za vestno skrbnico in se držim pravil, zato mi je ta globa še toliko bolj odveč," je pojasnila skrbnica psa.

"Nisem še slišala za to, da mora biti pes v vodi na povodcu"

Ljudem se je želela izogniti, zato so šli tja, kjer plaža ni urejena za kopalce in kjer ljudi ni bilo. Nikjer ni videla table, ki bi prepovedovala kopanje s psom na tem območju, zato se ji to, da v vodo s seboj ni vzela povodca, ni zdelo sporno, poleg tega bi povodec plavanje oteževal tako psu kot njej, ki je v vodi raje kot na povodec pazila na svojega dvoletnika.

S fotografijo prikazuje, koliko so bili oddaljeni od obale, ko jih je k sebi poklical redar. Foto: osebni arhiv "To je bil prvi dan dopusta in prvih deset minut v vodi. Nisem še slišala za to, da mora biti pes v vodi na povodcu, niti nisem vedela, da ne smeš v vodo s psom nekje, kjer ni ljudi, oziroma da je kopanje dovoljeno izključno na pasji plaži. Naslednji dan smo šli tja, a tudi dostop do te plaže se mi ne zdi najbolj varen – preden prideš do nje, ponekod ni dovoljeno za pse, ponekod niti za pešce," je dejala.

Ne želi, da bi takšno kazen dobil še kdo

Prepričana je, da bi jo lahko redar le opozoril, še preden bi jo za to oglobil. Kot pravi, bi opozorilo sprejela, odšli bi domov oziroma na pasjo plažo, predpisana globa pa se ji zdi nepotrebna, saj so bili od obale z otrokom in napihljivim obročem oddaljeni več kot 30 metrov, v vodi so bili sami.

Ko jo je redar poklical iz vode, je pes priplaval za njo. Še preden je vzela v roke povodec, ki je bil na tleh, je redar želel njeno ime in priimek, zato so se začeli prerekati. "S partnerjem sva mu razlagala situacijo, pa je vseeno želel od mene le ime in priimek, zato smo se začeli prerekati. Ni šlo za opozorilo, temveč za uveljavljanje njegove volje," je dejala skrbnica.

"Včeraj, dan po dogodku, sem se sama sprehodila po istem predelu plaže, da vidim, kje sem zgrešila napis, prepoved. Nisem našla oznake, videla pa sem pet psov brez povodca, dva tudi na predelu v San Simonu, kjer je to izrecno prepovedano," je še dejala.

Fotografijo lističa z globo je na Facebooku delila zato, ker ne želi, da bi še kdo dopust začel podobno, kot so ga sami.

"Nisem ravno človek, ki bi se izpostavljal s takšno stvarjo, a ker se mi to zdi tako brez zveze, sem objavila sliko na Facebooku, da ne bo še kdo dobil take kazni. Plačala bom položnico, a ne morem ostati tiho. To se mi zdi popolnoma nepotrebno, izvajanje terorja nad osebnim življenjem, nad mojim mirom. Razumela bi, če bi me oglobili, ker bi se brez povodca sprehajali po sprehajalni poti, a bili smo ob njej, več kot 30 metrov od obale, v morju, ki je državna last," pravi skrbnica, ki sicer običajno dopustuje na Hrvaškem, letos pa se je zaradi razmer odločila za Izolo.

Na fotografiji, ki jo je skrbnica psa posnela danes, je vidno, da tudi danes tu ni kopalcev, s trikotnikom pa je označeno mesto, kjer je bila z otrokom in psom, ko jo je redar poklical iz vode. Foto: osebni arhiv

Redarstvo: Skrbnica psa in njen spremljevalec nista upoštevala navodil redarja

Vprašanja za razjasnitev nastalega položaja smo posredovali tudi na izolski občinski inšpektorat in redarstvo.

Potrdili so, da so 30. junija obravnavali kršitev nezagotovitve fizičnega varstva psa na javnem mestu, za kar je predpisana globa od 200 do 400 evrov za fizično osebo.

"Občinski redar je ob zaznavi kršitve pozval skrbnico psa in njenega spremljevalca, da zagotovita fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Ker skrbnica psa in njen spremljevalec nista upoštevala navodil občinskega redarja in sta se z njim prerekala ter ga žalila, je občinski redar za kršitev nezagotovitve fizičnega varstva psa na javnem mestu izdal plačilni nalog z globo v višini 200 evrov," nam je odgovorila Martina Miklavčič Šumanski z Občine Izola.

Kot je še pojasnila, je praksa občinskih redarjev takšna, da kršitelja najprej opozorijo na storjeno kršitev, če pa kršitelj ne upošteva opozoril občinskega redarja, kot se je zgodilo v tem primeru, za kršitev izrečejo predpisano globo.

"Naj ob tem omenimo, da se je kršitev zgodila na delu obale, kjer je kopalcev zelo veliko, med njimi so tudi otroci. Za nekatere pa so okoliščine, ko se psi prosto gibljejo po plaži ali plavajo v morju, neprijetne. Prav v zvezi s tem pogosto prejemamo klice in prijave," je zapisala Miklavčič Šumanskijeva.

V letu 2019 in 2020 enajst podobnih glob

V lanskem in letošnjem letu so redarji izdali 11 glob, ker skrbnik živali ni zagotovil fizičnega varstva psa na javnem mestu, ker je vodil psa na površino, kjer vodenje psa ni dovoljeno, ali ni imel s seboj pribora za pobiranje iztrebkov, so sporočili z občinskega inšpektorata in redarstva.

"Lastnik mora imeti psa na povodcu na vseh javnih mestih"

"Lastnik mora imeti psa na povodcu na vseh javnih mestih, razen tistih, ki so s predpisom lokalne skupnosti ali s privolitvijo lastnika javnega mesta namenjena sprehajanju in druženju psov ter so ustrezno označena in ograjena tako, da je psom onemogočen pobeg ter lovske pse v času lova v skladu z zakonom, ki ureja lovstvo," so poudarili.

"V skladu z zakonom mora oseba pri sebi imeti dokument, s katerim izkazuje svojo identiteto. Logično, da ob prihodu iz morja nihče nima pri sebi dokumenta, vendar ga potrebuje za odhod do plaže. Če ga nima ali ga ne želi pokazati, občinski redar za pomoč pokliče policijo," kot se je to zgodilo tudi v primeru skrbnice, ki je na Facebooku delila svojo zgodbo.