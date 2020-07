Na Primorskem iskalna akcija za pogrešano migrantsko deklico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so na območju Kastelca okoli 6.20 prijeli ilegalna prebežnika, pri čemer se je nekaj oseb razbežalo po gozdu. Kasneje je policija prijela še štiri prebežnike, ena deklica pa je zbežala s kraja, za njo pa je stekla iskalna akcija. Med drugim je bil aktiviran tudi policijski helikopter, iskalni akciji so se pridružili še italijanski organi, poroča STA.

Po prvih podatkih gre pri prebežnikih za državljane Pakistana in Indije, pogrešana deklica pa je indijska državljanka, je za STA povedal predstavnik Policijske uprave Koper Jure Griljc.

Pri iskanju pomagajo tudi Italijani

Na območju, ki je blizu meje z Italijo, trenutno poteka iskalna akcija z več policisti, pri njej pa sodelujejo tudi posebna policijska enota, vodniki službenih psov in dron, aktivirali pa so tudi policijski helikopter. Iskalni akciji so se dopoldne pridružili tudi italijanski organi, med drugim z reševalno službo, ki prav tako uporablja helikopter, je za STA dodal Griljc.

Območje migranti pogosto uporabljajo za prehod

Območje nad Kraškim robom med Črnim Kalom, Kastelcem in Socerbom migranti pogosto uporabljajo za ilegalni prehod meje z Italijo, saj gre za pretežno gozdnato območje s številnimi, pogosto nemarkiranimi in zaraščenimi stezami, še poroča STA.