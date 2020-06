Policiste napadla s sekiro in jim grozila s smrtjo

Policija je v sredo v občini Apače obravnavala dva primera napada na policiste s sekiro. Enega kršitelja so zaradi napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, že pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ta je zanj odredil pripor. Zoper drugega kršitelja bodo kazensko ovadbo še podali, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Prvi incident naj bi se zgodil nekaj po peti uri, ko so bili policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru, ker je občan razbijal po hiši. Ob prihodu policije na kraj dogodka je imel v rokah večjo sekiro. Kljub večkratnim pozivom policistov, naj jo odloži, jih ta ni upošteval in je z dvignjeno sekiro stopil proti policistom ter jim grozil, da jih bo ubil, so pojasnili na policiji, piše STA.

Kršitelja so obvladali s prisilnimi sredstvi in mu odredili pridržanje

Osumljenega so s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, privedli k preiskovanemu sodniku, ta je zanj odredil pripor. Gre sicer za istega kršitelja, ki je 15. junija letos okrog poldneva ležal na cesti in oviral promet.

Ob prihodu policijske patrulje je takrat zbežal v stanovanje in z balkona proti policistoma vrgel sekiro, pri tem pa poškodoval policijsko vozilo. Napad je podkrepil z resno grožnjo policistu, da ga bo ubil. Po krajšem prigovarjanju je potem kršitelj prišel z balkona in policista sta ga obvladala. Zoper njega so že takrat odredili pridržanje in podali kazensko ovadbo.

S sekiro so v sredo grozili tudi gornjeradgonskima policistoma. Občanu sta namreč zasegla vozilo, ki ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V postopek se je vmešala družina kršitelja, pri čemer je njegov oče policistoma s sekiro grozil, da ju bo ubil. Osumljeni se je čez čas pomiril, v postopku pa ni bil nihče poškodovan, še navaja STA.