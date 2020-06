V Veliki Britaniji v napadu z nožem trije mrtvi

Po napadu so na kraju prijeli 25-letnega moškega iz Readinga zaradi suma umora, drugih osumljencev pa ne iščejo, je sporočila policija.

Vodja kriminalistov Ian Hunter je povedal, da trenutno napada ne obravnavajo kot terorističnega incidenta, da pa "ostajajo odprti glede motiva" in da jim pomagajo kolegi iz protiteroristične policije, poroča STA.

Zanikal je, da bi bil napad povezan s protestom proti rasizmu, ki je pred tem potekal v parku. Povedal je, da se je napad zgodil tri ure po koncu protesta. Gre za enega od protestov, ki pod geslom Temnopolta življenja štejejo, potekajo po ZDA in svetu v odziv na smrt temnopoltega Georgea Floyda v policijskem nasilju v ameriškem Minneapolisu.

Ljudi, ki so s telefoni posneli dogodek, je policija pozvala, naj posnetke izročijo policiji in naj jih ne delijo na družbenih omrežjih.

Policija je še sporočila, da so se na nujni klic odzvali okoli 19. ure po lokalnem času. Lawrence Wort, ki je bil priča dogodku, je za britansko televizijo Sky News povedal, da je videl moškega, ki je v parku, polnem ljudi, najprej nekaj nerazločnega zakričal, nato pa odšel do skupine okoli desetih ljudi ter zabodel tri v vrat in roke. Nato je začel teči proti njemu in priča je zbežala.

Britanska notranja ministrica Priti Patel je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi napada ter poudarila, da je v mislih z vsemi prizadetimi in vpletenimi. Podobno se je na Twitterju odzval tudi premier Boris Johnson.