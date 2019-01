Kemis bi do konca meseca znova zagnal proizvodnjo v polnem obsegu

Pričetek obratovanja načrtujejo v drugi polovici januarja, so zapisali in dodali, da bodo o tem obvestili ministrstvo za okolje in prostor, Občino Vrhnika, sosednja podjetja, gasilsko zvezo in druge.

Kemis je proizvodnjo zaustavil po požaru maja 2017. V začetku januarja letos so nato iz podjetja sporočili, da sedaj zaključujejo drugo fazo sanacije. "Izvajalci te dni zaključujejo še zadnje tehnične podrobnosti na novem sistemu za avtomatsko gašenje. V času sanacije smo obnovili tudi svoje poslovne prostore in se vanje konec decembra preselili," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Z rednim obratovanjem bomo pričeli, ko bomo izpolnili vse pogoje iz okoljevarstvenega dovoljenja in pridobili vse izkaze o ustreznosti," so nadaljevali. Pričetek obratovanja načrtujejo v drugi polovici januarja, so zapisali in dodali, da bodo o tem obvestili ministrstvo za okolje in prostor, Občino Vrhnika, sosednja podjetja, gasilsko zvezo in druge.

"Ob pričetku delovanja bomo organizirali tudi novinarsko konferenco in dan odprtih vrat Kemisa, na katerega bomo povabili župana občine Vrhnika, člane občinskega sveta, Svete KS občine Vrhnika, Gasilsko zvezo občine Vrhnika ter prostovoljna gasilska društva z območja Vrhnike," so še napovedali.

Vrhničani vztrajajo pri svojih stališčih

S poslovanjem Kemisa v enakem obsegu kot pred požarom pa se ne strinjajo prebivalci Vrhnike in njihov župan, piše današnji Dnevnik. "Nasprotno. Cukjati pravi, da je na sestanku ponovil, da takšen obrat ne sodi v bližino naselja in da jim ne zaupa," so poudarili v časniku.

Proti ostaja tudi civilna iniciativa Ekovrh, Vrhničani pa naj bi se na temo Kemisa kmalu sestali z ministrom za okolje in prostor Juretom Lebnom. Za sestanek je prosila občina. V civilni iniciativi Ekovrh Lebnu sicer očitajo, da se je, "ne da bi prišel na Vrhniko in slišal ljudi, ki so bili prizadeti zaradi požara ... odločil, da Kemis lahko ostane", je za Dnevnik povedal predstavnik iniciative Andrej Marković.

Kemis se je sicer znašel tudi pod plazom obtožb Občine Moravče, da je na območje Termita v Moravško dolino dovažal nevarne odpadke, nastale v okviru sanacije požara leta 2017. "Kemis je vse nevarne odpadke, ki so nastali v požaru, in nevarne odpadke, ki so nastali kot posledica gašenja požara, odpeljal na sežig v tujino. Kemis ima vso dokumentacijo, ki je lahko dostopna vsem zainteresiranim, s katero lahko dokažemo, da smo nevarne odpadke prepeljali na odstranitev v tujino in ne na območje podjetja Termit," so se v podjetju odzvali pred dobrim tednom dni.

Leben je v tem primeru odredil inšpekcijski pregled terena in nova merjenja, rezultati naj bi bili znani v prihodnjih dneh.