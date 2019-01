Podjetja odgovarjajo Moravčam: S sumljivimi stvarmi se nam ne splača igrati

V petek je bilo na novinarski konferenci, ki jo je organizirala Ljudska iniciativa Moravče, poleg Kemisa omenjenih še več drugih imen podjetij, ki naj bi sodelovala s podjetjem Termit in tja odvažala svoje materiale. Tako Termit kot Kemis in drugi omenjeni ostro zavračajo očitke in pojasnjujejo, da njihovo delovanje nikakor ni sporno, predstavnik Moravčanov pa trdi, da kredibilen dokument, s katerim razpolagajo, govori drugače.

Od vseh so najbolj pereče obtožbe Kemisa. V dokumentu, ki ga je predstavnik Ljudske iniciative Moravče Jurij Kočar prejel v nabiralnik, naj bi bilo navedeno, da je Kemis na območje Termita odložil okrog 130 ton blata iz čiščenja odpadnih voda, slabi dve toni mešanice gradbenih odpadkov, pri tem pa domneva, da so ti z vrhniškega pogorišča, med njimi naj bi bilo tudi okrog 60 ton odpadkov neznanega izvora. Kemis je namreč za vse odpadke, povezane s požarom, trdil, da jih je odpeljal na sežig v tujino.

"Imamo dokument iz prve roke, ki dokazuje, kako Kemis te ostanke strupenih snovi pogorišča odvaža v Moravško dolino, tu pa jih zakopava, zato da bi Termit spet služil dobiček na račun zdravja ljudi," je dejal moravški župan Milan Balažic.

Kemis odločno zavrača obtožbe

V podjetju Kemis so po novinarski konferenci v sporočilu za javnost zapisali, da so izjave, ki so bile podane na novinarski konferenci, v celoti neresnične in jih odločno zanikajo.

"Kemis je vse nevarne odpadke, ki so nastali v požaru, in nevarne odpadke, ki so nastali kot posledica gašenja požara, odpeljal na sežig v tujino. Kemis ima vso dokumentacijo, ki je lahko dostopna vsem zainteresiranim, s katero lahko dokažemo, da smo nevarne odpadke prepeljali na odstranitev v tujino, ne na območje podjetja Termit," so zapisali v Kemisu.

Kot so navedli, so v prvi fazi sanacije, ki je obsegala čiščenje pogorišča, na odstranitev v tujino odpeljali nad 1.400 ton trdnih in več kot dva tisoč ton tekočih nevarnih odpadkov, kot so odpadki s požarišča, požarne vode, onesnažena deževnica in tako naprej. V prvi fazi sanacije Tojnice so iz struge odstranili 85 kubičnih metrov mulja in deset kubičnih metrov trdih odpadkov, ki so jih prav tako odpeljali na sežig v tujino.

Kemis zahteva predložitev dokazov. Foto: STA

Zahtevajo predložitev dokumentiranih podatkov

S podjetjem Termit je Kemis v zelo majhnem obsegu sodeloval že pred nesrečo in nato v istem obsegu tudi po njej. V letu 2017 so v termit odpeljali okoli 60 ton nenevarnih odpadkov, kjer je šlo za neonesnažene gradbene odpadke, kot so mineralna volna in mavčne plošče, v letu 2018 pa okoli 200 ton nenevarnih odpadkov, ki jih zberejo pri svojih poslovnih partnerjih. Kot so še navedli, je to povprečno en kamion nenevarnih odpadkov na mesec.

"Z nepreverjenimi izjavami so govorci prizadeli Kemisu poslovno škodo in od govorcev pričakujemo, da bodo v kratkem javnosti posredovali dokumentirane podatke, ki bodo prikazali resnična dejstva o tem, kaj je Kemis pripeljal na območje Termita," so še zapisali v izjavi.

Tudi v podjetju Termit očitke jasno zavračajo. Kot pravijo, ne odlagajo ničesar in vgrajujejo le gradbene materiale. "S Kemisom sodelujemo in od njih prejemamo le inertne in nenevarne odpadke, odpadke, za katere imamo dovoljenje, in tiste, za katere vemo, kakšna je njihova sestava," je v četrtek povedala Alenka Pavlin iz Termita.

"Mi smo le sporočili, da vemo, za kaj gre, korakov naprej pa še nismo storili. Niti ne vem, če bi mi naprej klicali podjetja, konec koncev je to bolj delo raziskovalnih novinarjev," je dejal Jurij Kočar. Foto: Planet TV

Kočar je na novinarski konferenci navedel, da je bilo v letu 2018 na peskokop pripeljanih 3.717 vnosov. Od podjetij, ki so tja vozila material, je omenil nekaj tistih, ki so tja pripeljala največ.

Na vprašanje, ali je Ljudska iniciativa Moravče na katero od podjetij, ki so jih omenili, naslovila vprašanja o tem, kaj dovažajo na peskokop, nam je Kočar dejal, da tega niso storili.

"Dokument, ki ga imamo, je kredibilen"

Dokument, na katerega so se sklicevali, je kredibilen. "To je dokument, v katerem so prepisani podatki, ki jih hrani ministrstvo za okolje in prostor v sklopu svojih uradnih evidenc. Po zakonu se morajo namreč vsi podatki o prevozih odpadkov beležiti – gre za kraj odvzema, kraj dovoza, vrsta odpadkov je navedena s šifro. Gre za kredibilen dokument, do uradnega dokumenta bomo pa prišli s poslanskim vprašanjem gospe Ljudmile Novak, kar je napovedala včeraj," je dejal Kočar, ki meni, da je vprašanje ministru že poslala in zdaj čakajo odgovor. Dodal je še, da gre za podatke, ki niso javno dostopni.

Odziv Kemisa na novinarsko konferenco je Kočar komentiral, da je iz tega, kar imajo v rokah, povsem razumljivo, da je Kemis v peskokop pošiljal omenjene gradbene materiale, pri čemur je šlo za njihove lastne gradbene odpadke po požaru. "Pri preostalem pa gre po kategorijah za blato in odpadke neznanega izvora. Dejali so, da so opravili le prevoz drugih podjetij in to odpeljali v Moravče, a sprašujem se, od kdaj je Kemis pristojen za to, da prevaža blato drugih podjetij. Naj potem tudi pojasnijo, od koga in kaj je to bilo," je dejal Kočar.

Podjetjem, ki jih skrbi njihovo dobro ime, Kočar odgovarja, da lahko vsako zase pove, kaj je odpeljalo tja. "Te zadeve morajo biti javnosti jasne, saj se ukvarjajo s poslom, ki je lahko sporen," je še dodal.

Podjetje termit naj bi v peskokop vgrajevalo zgolj nenevarni gradbeni material Foto: Anja Ciglarič

"S stvarmi se ne dela tako, kot je bilo rečeno včeraj"

Moravčani so se ob navedbi različnih podjetij, ki naj bi tja dovažala materiale, vprašali, kakšno povezavo bi sploh imela ta podjetja z moravškim peskokopom, zato smo preverili, s kakšno dejavnostjo se ukvarjajo, in se za pojasnila o sodelovanju s podjetjem Termit obrnili na njihove predstavnike.

Podjetje Zoltan, d. o. o., iz Gorenje vasi se ukvarja izključno z zbiranjem nenevarnih odpadkov. V podjetje Termit vozijo prah obdelave laminatov enega od svojih poslovnih partnerjev. Kot nam je dejal Cveto Oblak, komercialist in oče zastopnika, gre za popolnoma stabilen odpadek, ki se ne izlužuje, ne izhlapeva in niti nima nobenega vonja.

"Vse podatke o odpadku smo morali oddati prevzemniku, podjetju Termit, preden smo sklenili sodelovanje. S stvarmi se ne dela tako, kot je bilo včeraj rečeno. Naš dobavitelj mora nekomu naročiti analizo odpadka, ki smo jo od podjetja Termit tudi prejeli. Če se prav spomnim, jo je delal Zavod za zavarovanje zdravja iz Kranja, kar na novinarski konferenci ni bilo niti omenjeno. Podjetje Termit je nato presodilo, ali je odpadek v redu, in na podlagi tega smo začeli sodelovati, delamo pa izključno s tem odpadkom."

Kot je dejal Oblak, podjetje Termit vidi kot korektnega poslovnega partnerja. "Kar delajo z nami, je korektno. Pri našem sodelovanju gre za normalen material za zasipanje. Za podjetje, kakršno smo mi, ni prav enostavno pridobiti dokumentacije. Vse pridobivamo po uradni poti in se ne bi niti igrali s kakšnimi stvarmi, ki bi bile sumljive, tako pa zaradi nekaj evrov zaslužka ogrožali vsa naša preostala dovoljenja, ki so vitalnega pomena za delovanje našega podjetja. To enostavno nima smisla. Tudi ko si enkrat toliko po medijih, kot je na primer Kemis, je zelo težko še karkoli delati naprej."

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Druga podjetja presenečena, da so se znašla na seznamu

Podjetje Ecoplus, d. o. o., iz Ljubljane se ukvarja z zbiranjem, odvozom in transportom nevarnih odpadkov, s čiščenjem in razrezom rezervoarjev naftnih derivatov, čiščenjem naprav za ločevanje olj in vode, sistemov za prenos toplote, čiščenjem avtopralnic, filtriranjem goriv in olj, čiščenjem kanalizacij, greznic in podobno.

Direktorja Martina Jenka so na omembo podjetja na novinarski konferenci opozorili prijatelji, a je dejal, da ga to niti ne moti. Pojasnil je, da v peskokop odpeljejo nenevarne odpadke kot je pesek, ki se nabere v avtopralnicah. Letno analizirajo tudi vzorce in se tako prepričajo, da gre za nenevarne snovi. Pojasnil je tudi, da vse nevarne snovi odpelje podjetje Saubermacher Slovenija na sežig v tujino.

Podjetje Eko plus d.o.o. iz Štor z zelo podobnim imenom, se ukvarja zgolj z opremo za ločeno zbiranje, transport, sortiranje in obdelavo vseh vrst odpadkov. Kot nam je pojasnil direktor Simon Naglič, se ukvarjajo zgolj z opremo samo in ne z odpadki, prav tako s podjetjem Termit ne sodelujejo.

"Sledljivost odpadkov je pri nas velika"

Podjetje Eko les plus d.o.o. iz Poljčan se prav tako ukvarja z zbiranjem, predelavo odpadkov in s čiščenjem oljnih lovilcev, maščobnih lovilcev ter rezervoarjev. Na svoji spletni strani je podjetje objavilo seznam vseh vrst odpadkov, za katere ima podjetje Eko les plus dovoljenje za zbiranje, objavili pa so tudi seznam odpadkov, za katere ima podjetje dovoljenje za predelavo. Direktor Sebastijan Potočnik nam je dejal, da v Termit odvažajo zgolj eno vrsto odpadka in sicer so to ogorki in žlindra iz sežigalnice, ki imajo klasifikacijsko oznako 190112. Potočnik je sicer dejal, da so kot Eko plus, ki jih pozna kot dobro podjetje, tudi oni družinsko podjetje, ki se bori na trgu, upošteva pravila, zato ga je omemba podjetja z negativno konotacijo zelo presenetila.

Kranjsko podjetje Ekol d.o.o. se ukvarja s čiščenjem rezervoarjev za goriva, čiščenjem lovilcev olj in maščob, s komisijskim uničenjem blaga, pa tudi z nevarnimi odpadki. Direktor podjetja Zoran Pogačar nam je pojasnil, da s peskokopom Termit res sodelujejo in sicer tja vozijo popolnoma nenevarni zasipni material, torej material na gradbeni osnovi. Dejal je, da v Sloveniji nimamo možnosti, kamor bi odpeljali nevarne odpadke in da te vse odpeljejo v tujino, hkrati pa je dejal tudi, da je sledljivost odpadkov pri nas zelo velika.

Podjetje za ravnanje z odpadki Saubermacher Slovenija, d. o. o., iz Murske Sobote je odgovorilo tako zase, kot v imenu svojega povezanega podjetja Ekologija, d. o. o., ki opravlja dejavnost zbiranja in predelave odpadnih katalizatorjev iz avtomobilske industrije, med drugim pa se ukvarjajo tudi z organizacijo uničevanja preostalih odpadkov.

"Družba Saubermacher Slovenija sodeluje s podjetjem Termit, kamor na lokacijo "peskokop" odvažamo nenevarne/inertne odpadke. Vsi odpadki, ki jih odvažamo na omenjeno lokacijo, prihajajo iz Slovenije in imajo urejeno vso potrebno okoljsko dokumentacijo," so zapisali.

V podjetje morda na regeneracijo pošiljajo kremenčev pesek

Štefan Pavlinjek, lastnik Roto Group, d.o.o., ki je mednarodno podjetje za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas s sedežem v Murski Soboti, o sodelovanju s podjetjem Termit ni vedel ničesar. Odločno je zanikal obstoj možnosti, da bi tja odvažali kakršne koli odpadke, kot edino možnost pa je omenil dovoz kremenčevega peska.

Pavlinjek sicer ve, da nekam na regeneracijo vozijo kremenčev pesek, a lokacija, kam ga vozijo, mu ni znana. "Imamo stroj za printanje in pesek, ki se ne zlepi, odpeljemo nekam na regeneracijo, ne vem pa, kam. To je kremenčev pesek, ki gre čez printer in ga dvakrat ne moreš uporabiti, " je pojasnil Pavlinjek po razmisleku, ali bi njegova družba lahko kako sodelovala s podjetjem Termit, ime mu namreč ni bilo znano, saj se sam osebno s tem ne ukvarja.

V podjetju Rotor plus d.o.o. iz Domžal, ki ima podobno ime, so nam dejali, da tudi oni sodelujejo s podjetjem Termit, a tja ne dobavljajo materiala, temveč podjetju dobavljajo črpalke in rezervne dele zanje, saj s črpalkami delajo v peskokopu.

V podjetju Jub nam zaradi odsotnosti odgovornih niso mogli odgovoriti, zato bomo prispevek z njihovim odgovorom dopolnili, ko ga prejmemo.