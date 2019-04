Kdo so slovenski kandidati za evropske volitve #seznam

Spodaj objavljamo imena kandidatov, ki so jih do danes objavile politične stranke ali krožijo v javnosti. Pri tem poudarjamo, da gre za neuradne sezname in da se lahko kandidatne liste še spreminjajo, saj je liste mogoče vložiti do 26. aprila. Takrat bo tudi znano, katera lista je zbrala dovolj podpisov za vložitev kandidatur (potrebnih je najmanj tisoč podpisov volivcev ali podpisi štirih poslancev DZ). Mesec dni pred volitvami se bo sicer uradno začela tudi volilna kampanja.

Projekcije: najbolje kaže LMŠ

Zadnja projekcija rezultatov volitev, ki jo je na podlagi marčevske ankete Ninamedie nedavno objavil evropski parlament, kaže, da naj bi LMŠ (Alde) dobila tri sedeže, SDS (EPP) dva, po enega pa SD (S&D), NSi (EPP) in Levica (GUE/NGL). Projekcija je zaradi metodologije sicer dvignila precej prahu, zato jo bo evropski parlament objavil le še enkrat, in sicer sredi aprila.

Se bo kdo veselil preferenčnega glasu?

Volivci lahko na evropskih volitvah podelijo tudi preferenčni glas, s katerim lahko vplivajo tudi na izbiro kandidatov, in ne samo na izbiro političnih strank. Tako so bili na primer v evropski parlament izvoljeni Pahor, Fajonova in Bogovič, čeprav niso bili na prvem mestu na kandidatni listi.

Preferenčni glasovi se sicer upoštevajo le, če število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega količnik, izračunan tako, da se število vseh glasov, oddanih za listo, deli z dvakratnikom števila kandidatov na listi. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor poslanskih mandatov pripada posamezni listi, so na preostala poslanska mesta na tej listi izvoljeni kandidati po vrstnem redu kandidatov na listi kandidatov.

Pomembne tudi spolne kvote

Na kandidatnih listah noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40 odstotki, vsaka lista pa mora biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste.

LMŠ Irena Joveva, nekdanja novinarka Pop TV Klemen Grošelj, doktor obramboslovja Edis Rujović, diplomant fakultete za varnostne vede in svetnik v Občini Kamnik Tina Heferle, poslanka in podpredsednica DZ Jasna Ružicki, diplomantka mednarodnih odnosov in študentka magistrskega študija smeri obramboslovje Luka Kočevar, študent, svetnik v Občini Cerknica Justina Erčulj, profesorica slovenskega in angleškega jezika Rudi Spruk, elektrotehnik

Skupna lista SDS in SLS Milan Zver, evropski poslanec Romana Tomc, evropska poslanka Patricija Šulin, evropska poslanka Franc Bogovič, evropski poslanec Franc Kangler, nekdanji mariborski župan Alenka Forte, vidna članica SDS Davorin Kopše, upokojenec, nekdanji član Slovenske vojske Alja Domjan, članica podmladka SDS

SD Tanja Fajon, evroposlanka Matjaž Nemec, poslanec Dominika Švarc Pipan, državna sekretarka Milan Brglez, poslanec Neva Grašič, podmladek SD, podpredsednica mladih evropskih socialistov Yes Franc Hočevar, Forum starejših Ljubica Jelušič, nekdanja obrambna ministrica Aleksander Jevšek, župan Murske Sobote

LEVICA Violeta Tomić, poslanka Sašo Slaček Brlek, raziskovalec na FDV Ana Štromajer, strokovna sodelavka v Mladinskem svetu Slovenije Danijel Rebolj, nekdanji rektor mariborske univerze Urška Lipovž, sociologinja Lovro Centrih, samostojni podjetnik Alma Rekić, kuharska mojstrica Luka Mesec, koordinator stranke

NSi Ljudmila Novak, nekdanja predsednica NSi Jožef Horvat, poslanec Lojze Peterle, evroposlanec Iva Dimic, poslanka Mojca Erjavec, profesorica angleščine in nemščine Katja Berk Bevc, članica IO podmladka NSi Franci Demšar, nekdanji minister za obrambo Žiga Turk, nekdanji minister za izobraževanje in kolumnist

SAB Angelika Mlinar, avstrijska evroposlanka Jernej Pavlič, generalni sekretar SAB Olga Belec, državna sekretarka Andrej Rajh, poslanec Đorđe Berak, glasbenik in član IO mestnega odbora SAB Ljubljana Mateja Zupan, gradbenica Andej Šušmelj, nekdanji poslanec in profesor biologije Nina Mauhler, državna sekretarka

SMC Gregor Perič, poslanec Helena Cvikl, dolgoletna direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor Janja Sluga, poslanca Miha Rebolj, nekdanji hokejski reprezentant Branislav Rajić – Bane, poslanec Bojana Cvahte, socialna delavka Vesna Ugrinovski, nekdanja državna sekretarka Aleš Prijon, državni sekretar

DeSUS Igor Šoltes, evroposlanec Druge kandidate bodo predstavili v naslednjih dneh.

SNS Zmago Jelinčič, poslanec in prvak stranke O celotni listi v SNS še niso odločili, potrdili jo bodo na kongresu 13. aprila.

Povežimo se Urša Zgojznik, predsednica društva Ekologi brez meja Boštjan Tavčar, podpredsednik Piratske stranke Druga imena še niso znana.

Dobra država Peter Golob, diplomat Stranka je evidentirala še kandidate Natalijo Tripković, Smiljana Mekicarja, Matejo Čadež, Igorja Gobca, Majo Dragan, Tilna Majnardija in Urško Makovec.