Kdaj lahko pričakujemo sneg do nižin? #animacija

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
18. 2. 2026,
9.46

18 minut

Vremenska napoved

Kdaj lahko pričakujemo sneg do nižin?

Današnji dan, ki se je začel s temperaturami pod ničlo, bo precej jasen, z nekaj oblačnimi koprenami. Jutri bo oblačno, padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in se čez dan postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1.200 in 1.500 metri, na severozahodu pa bo snežilo do alpskih dolin. Sneg do nižin je pričakovati v petek, a le na vzhodu države, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

Najnižje dnevne temperature danes bodo od 8 do 14, v alpskih dolinah okoli 6 stopinj Celzija. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Ponoči se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, v zahodni polovici države se bodo začele pojavljati padavine. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini med tisoč in 1.200 metri, a se bo postopno zvišala, na severozahodu pa bo ostala nizko.

Jutri se bodo padavine okrepile

Jutri bo oblačno, padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in se čez dan postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1.200 in 1.500 metri, na severozahodu pa bo snežilo do alpskih dolin. Jugo ob morju se bo dopoldne okrepil, zvečer pa nato oslabel. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in v Slovenski Istri od 5 do 9, dnevne pa od 7 do 13, na severozahodu od 0 do 4 stopinje Celzija.

V petek bodo sprva še padavine, ki bodo popoldne ponehale. Meja sneženja se bo od jutra ponekod na vzhodu spustila do nižin. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Popoldne se bo od severozahoda jasnilo. V soboto bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, napovedujejo na Arsu.

Sneg do nižin ni izključen
Na Kaninu je zelo nevarno: danes ne hodite na smučišče
