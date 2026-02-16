Sneg do nižin ni izključen #animacija

Meteorologi za četrtek napovedujejo občutno spremembo vremena, pri čemer še vedno ni izključeno, da bo snežilo vse do nižin. Nad večjim delom Evrope je namreč obsežno ciklonsko območje, ki bo v naslednjih dneh krojilo tudi vreme pri nas.

Nad severno in vzhodno Evropo se vzdržujejo hladnejše zračne mase, ki lahko po napovedih portala Neurje.si ob ugodnem razvoju prodrle tudi proti srednji Evropi. "Slovenija se v takšnem vzorcu pogosto znajde na robu različnih zračnih mas, kar se kaže v hitrih temperaturnih spremembah ter mejnih vremenskih situacijah, značilnih za prehodna obdobja zime," so zapisali.

Morebitno sneženje do nižin zato ni izključeno, vendar bo v veliki meri po napovedih portala odvisno od intenzitete padavin ter od hitrosti ohlajanja v spodnjih plasteh. "Že manjša odstopanja v advekciji ali strukturi vetra lahko povzročijo precejšnje razlike med posameznimi območji, zato gre za izrazito prehodno situacijo, v kateri bo meja med dežjem in snegom zelo dinamična."