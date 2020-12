Kakšno vlogo pri cepivu proti covid-19 imata Krka in Lek?

V farmaciji je glavna pozornost usmerjena na razvoj cepiva proti covid-19. Po svetu več farmacevtskih družb razvija cepivo, najbližje končnemu cilju pa je trenutno cepivo Pfizerja in BioNTecha, ki sta dobila zelo luč v Veliki Britaniji za začetek cepljenja. Kakšno vlogo pri razvoju cepiva imata največja farmacevta pri nas Krka in Lek?

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) po svetu razvijajo več kot 150 cepiv proti covid-19, po novicah iz Velike Britanije pa je cepivo pred vrati.

Ameriški farmacevtski velikan Pfizer, ki je cepivo razvil skupaj z BioNTechom, je v Združenem kraljestvu dobil zeleno luč za splošno uporabo cepiva, medtem pa še čaka na odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema). Emo so za pogojno dovoljenje za promet s cepivom zaprosili v ponedeljek, odgovor pa pričakujejo do 12. januarja.

Pri Emi je vlogo vložilo tudi ameriško farmacevtsko podjetje Moderna, medtem ko oxfordska univerza in AstroZeneca za dovoljenje za promet še nista zaprosili.

Vloga slovenskih farmacevtskih podjetij

Foto: BioNTech In kakšno vlogo pri razvoju cepiva imata največja slovenska farmacevta Krka in Lek? Neposredno nista vključena v razvoj cepiva. Krkina osnovna dejavnost je proizvodnja in prodaja zdravil na recept ter izdelkov brez recepta, ob tem pa so med vodilnimi na področju generičnih farmacevtskih podjetij.

"V Krki ne proizvajamo cepiv, imamo pa v svoji paleti vrsto zdravil, ki se uporabljajo kot podporna terapija tudi pri zdravljenju obolelih zaradi koronavirusne okužbe, na primer deksametazon, azitromicin, paracetamol, vitamin D," o svojem doprinosu za čim boljše obvladovanje epidemije pravijo v Krki.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je podjetja iz Novega mesta ustvarilo 1,16 milijarde evrov prihodkov in 210 milijonov evrov dobička, kar je za 22 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Pomagajo tudi z donacijami

V Novartisu, ki je lastnik Leka, svojega cepiva ne razvijajo, a dodajajo, da izdelujejo 15 zdravil, ki zdravijo ključne simptome bolezni covid-19.

"Trenutno po vsem svetu preučujejo skupno več kot 15 Novartisovih zdravil v 35 preizkušanjih, ki se izvajajo na pobudo raziskovalcev," dodajajo v Leku, kjer ob generičnih zdravilih razvijajo tudi biološka.

Svoj del pri obvladovanju epidemije so dodali z donacijami Rdečemu križu in Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ob tem pa so ob pomanjkanju razkužilnih sredstev začeli proizvajati svoje razkužilo in ga 27 tisoč litrov donirali.

Več kot 1.800 zaposlenih dela na daljavo

V Krki dodajajo, da kljub zahtevnemu položaju poslujejo nemoteno ter skrbijo za nemoteno proizvodnjo in distribucijo zdravil.

V Leku več kot 1.800 zaposlenih oziroma slaba polovici dela na daljavo. "Z zmanjšanjem števila sodelavcev, ki prihajajo na naše lokacije, lahko zaščitimo tiste zaposlene, ki delajo v laboratorijih in proizvodnji in še vedno vsak dan pridejo na delovno mesto," so zapisali v Leku.