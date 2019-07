Kaj storiti s sosedom, ki med sprehajanjem pljuva proti meni #PravniNasvet

Pozdravljeni



Vsak dan sprehajam psa mimo hiše ob glavni cesti. Nimam možnosti druge poti, zato sem primoran uporabiti pot mimo neprijaznega osamljenega soseda. Več let me je verbalno napadal z žaljivkami. Napisal sem mu pismo, v njem mu zagrozil, da ga bom posnel, si priskrbel tudi pričo in vložil tožbo za verbalno nasilje. Pomagalo je in nehal me je zmerjati.



Nadaljuje pa glasno pljuvanje proti tlom, ko grem mimo. Prosim za nasvet, kako ga je mogoče ustaviti.



Hvala in lepo pozdravljeni.



Franc

Če imate tudi vi vprašanje za pravnike, pišite na pravninasvet@tsmedia.si.

Denarna kazen za tiste, ki se nedostojno vedejo

Zakon o javnem redu in miru (ZJRM-1) za primere, če se kdo na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostojno vede, predpisuje denarno kazen. Pri tem za nedostojno vedenje določa vedenje posameznika ali skupine, s katerim se povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine, ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju.

Pri tem je za nadzor nad izvajanjem zakona pristojna policija.

Če ga za pljuvanje (da gre za nedostojno vedenje) še niste opozorili, predlagamo, da najprej storite to. Če sosed početja ne bo prenehal, pa se obrnite na policijo.

Sicer nimamo podatka, iz katere občine prihajate, kljub temu pa naj Vam podamo še informacijo, da se tudi v občinskih odlokih o javnem redu in miru v določbah o njegovem varovanju pojavlja določilo, da je zaradi varovanja javnega reda in miru izrecno prepovedano pljuvanje, uriniranje, opravljanje velike potrebe ali bruhanje na ulicah, pločnikih, parkiriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi in rekreaciji občanov ali igri otrok. Za nadzor in izvajanje odlokov načeloma skrbijo medobčinski inšpektorati in redarstva, zato se lahko obrnete tudi na njih.

Pripravila: Monika Pušaver, dipl. pravnica (UN), magistrska študentka PF Univerze v Mariboru, pravna svetovalka pri projektu Pravo za VSE

Humanitarno društvo Pravo za VSE je ekipa mladih pravnikov, ki strokovno in brezplačno pomaga odgovoriti na pravna vprašanja. Ekipa Prava za VSE brezplačno svetuje prek spleta na obrazcu, ki ga najdete na njihovi spletni strani, ali na povezavi: http://www.pravozavse.si/zastavi-vprasanje/ , osebno v Mariboru vsako sredo od 18. do 20. ure na Univerzi v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dvorana Severni stolp, osebno na Ravnah na Koroškem vsako prvo in tretjo soboto v mesecu v društvenih prostorih nad Havano Ravne, Prežihova ulica 7, 2393 Ravne na Koroškem, ter osebno v Črenšovcih vsako prvo in tretjo soboto v mesecu v prostorih občine, na naslovu Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. Na svoji spletni strani tudi dvakrat mesečno objavljajo pravne članke, na svojih družbenih omrežjih (na Facebooku ali Instagramu ) pa vsak teden kratke pravne nasvete.

Preberite tudi: