Zaradi hrupa ne spim, zgornji sosed me ne upošteva #PravniNasvet

Spoštovani!



Pišem v upanju, da bom dobil vsaj dober nasvet. Oktobra sem se preselil v drugo, večje stanovanje. Soseda nad mano sta mož in žena (starejši par). Skoraj 24 ur na dan ropotata s stoli ali sesalnikom. S stoli večinoma povzročata tak hrup, da zbudi otroka, ko spi okoli 13. ure. Mene moteč hrup zbudi, ko pridem z nočne izmene ves utrujen in uničen od dela. Opozoril sem ju oziroma prosil, naj vsaj malo manj ropotata s temi stvarmi. En dan je bil mir, potem pa spet enako. Včasih je tako ob 2. uri zjutraj, včasih ob 4. uri zjutraj. To človeka prestraši, ker je tako glasno. Danes sem napisal pismo in ju spet prosil, naj povzročata vsaj malo manjši hrup. Kaj naj naredim, če se bo vse skupaj nadaljevalo. Prosim za nasvet.



Hvala,

Ismet

Življenje v etažni lastnini terja od oseb, ki v njej prebivajo, da ravnajo tako, da ne vznemirjajo pravic drugih oseb, ki prebivajo tam. Kot ste že poskušali sami, je najboljša rešitev, da se s sosedi sporazumno dogovorite o prenehanju ravnanj, ki vas vznemirjajo. Naslednji korak je pisno opozorilo, kar ste, kot navajate, že storili. Če menite, da bi bilo pisno opozorilo odvetnika bolj učinkovito, vam predlagamo, da se obrnete na odvetnika, ki bo sestavil opozorilo.

Če vam po zunajsodni poti težav ne bo uspelo rešiti, imate na voljo še sodno varstvo pred vznemirjanjem ali pa sodno varstvo zaradi prepovedanih imisij. V obeh primerih je treba ravnanje, ki za vas predstavlja motenje oziroma vznemirjanje, dokazovati, za kar je treba angažirati izvedenca ustrezne stroke, ki v skladu s pravili ugotovi, ali so posegi nasprotne stranke res takšni, da se jih lahko prepove. Pomembno je poudariti, da včasih subjektivno prepričanje posameznika glede hrupa ni dovolj za ugotovljene kršitve glede prepovedanih imisij. Če se odločite za sodne postopke, vam predlagamo, da se obrnete na odvetnika, ki vam bo med postopkom pomagal varovati vaše pravne interese.

Urška Stopar, dipl. prav. (UN), študentka magistrskega študijskega programa, predsednica humanitarnega društva Pravo za VSE