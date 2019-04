Moti me hrup kombija, ko zaigra pod mojim oknom #PravniNasvet

Spoštovani! Živimo v naselju, ne daleč stran od Maribora. Načeloma je mirno. Moti me, in ne samo mene, ko se nenadoma pojavi kombi, prodajalec kruha (Mobipek, Pečjak ...), in s sto decibeli zatrobi ("zaigra") pod oknom, kar je za moje pojme nasilje brez primere, da človek od šoka kar nekaj časa ne pride k sebi. Baje, kot sem slišal, so v določenih občinah to prepovedali in prodajalci pokličejo te ljudi po telefonu, da jim dostavijo kruh. Hrup ni samo enkraten, ti prodajalci se običajno vračajo ali pa jih je celo še več in trobijo ter spuščajo določeno "glasbo" tudi čez dan in popoldan. Zanima me, ali obstaja kakšna (pravna) pot, da se rešimo tega hrupa, ki ga poslušamo že leta. Hvala za odgovor in lep pozdrav, Tadej

Če imate tudi vi vprašanje za pravnike, pišite na pravninasvet@tsmedia.si.

Življenje v naseljih terja od posameznika določene prilagoditve in strpnost do vplivov iz okolja, kot so hrup, onesnaženje in podobno. Našteti moteči dejavniki so sicer dopustni le do določene meje. Za določitev te meje je potrebna pomoč strokovnjaka. Zaradi dejstva, da se hrup meri, ga je potrebno dokazovati in izmeriti s pomočjo strokovnjaka, izvedenca, ki se ukvarja s takšnimi meritvami, saj gole navedbe o pretiranem hrupu dokaznemu postopku ne zadostijo. V kolikor se lahko s pomočjo izvedenca ustrezne stroke ugotovi, da hrup presega zakonsko določene meje, je tako posamezniku pravno priznana škoda in odškodninska odgovornost zanjo.

Opisan način prodaje je sicer urejen s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, kjer sama vrsta in omejitve načina oglaševanja niso določeni.

Pri sami prodaji, ko gre torej za potujočo prodajalno, je zaradi tega treba pogledati občinske odloke, ki podrobneje urejajo pravila in sam način prodaje, saj za takšne načine prodaje izdajajo tudi sama dovoljenja. Svetovali bi vam, da se obrnete na vašo občino, jim predstavite problem in tako skupaj s pristojnimi v občini poskušate najti ustrezno in sprejemljivo rešitev za vse.

Urška Stopar, dipl. prav (UN), študentka magistrskega študijskega programa, predsednica Humanitarnega društva Pravo za VSE