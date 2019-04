Sosed je prenavljal stanovanje, stene so mi razpokale #PravniNasvet

Pozdravljeni,



sosed je pred letom in pol prenavljal svoje stanovanje (pod mojim) v bloku. Očitno je razbijal stene, saj se je takrat tudi v mojem stanovanju vse treslo in prašilo. Opozorila sem upravnika, a je bil odziv le tak, da je opozoril na prah, ne pa na tresenje stavbe. Posledica tega je, da imam v stanovanju kar nekaj počenih sten. Upravnika sem nekajkrat klicala, prišel si je ogledat, poslala sem mu fotografije, nato se je umaknil, naj se sama dogovorim s sosedom oziroma izvajalcem (upravnik mi je priskrbel njegove kontaktne podatke). S sosedom nisem govorila, ker to ni mogoče. Izvajalcu del pa ne zaupam, saj je očitno nestrokoven, ker je tudi delo opravljal nestrokovno. Kot gradbenik bi moral vedeti o statiki, pa mu to očitno ni jasno.



S sosedom se ni mogoče pogovarjati, ker mi je že leto pred tem zagrozil, da mi bo razbil okna (njegova izjava v navzočnosti upravnika hiše, ki pa se ni odzval), če ne bom popustila pri "obešanju" nadstreška nad oknom tako visoko, da sega v nivo moje sobe (francoski balkon). Zatem se je pojavilo zamakanje.



Zdaj sem prepuščena na milost in nemilost, da sama urejam zadeve, da dopustim sosedovemu izvajalcu popravljati.



Kaj mi svetujete? Tožbo? Tega ne bi želela, saj to traja in stane. Pa še bojim se odziva, saj bi lahko kdo napadel mamo, ki živi v stanovanju.



Vesela bom vašega nasveta.



Lepo vas pozdravljam, M.

Povrnitev škode lahko zahtevate od naročnika (soseda) in izvajalca del.

Obligacijski zakonik določa, da je, kdor drugemu povzroči škodo, to dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Odgovorna oseba je dolžna vzpostaviti stanje, ki je bilo, preden je škoda nastala. Če vzpostavitev prejšnjega stanja ni mogoča ali se z njo škoda ne odpravi popolnoma, mora odgovorna oseba izplačati oškodovancu ustrezno denarno odškodnino.

Glede na to, da je škoda nastala zaradi prenavljanja stanovanja, naročitelj in izvajalec del za škodo, ki je bila povzročena v zvezi z izvajanjem teh del, odgovarjata solidarno. To pomeni, da lahko celotno povrnitev škode zahtevate tako od naročnika kot tudi izvajalca del, vse dokler ne dobite v celoti povrnjene škode. Če škoda ne bo povrnjena prostovoljno, lahko njeno povrnitev zahtevate s tožbo.

V večstanovanjski stavbi morajo vsi etažni lastniki svojo lastninsko pravico na posameznem delu stavbe izvrševati na način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih posameznih delov in skupno rabo skupnih delov stavbe v etažni lastnini. Etažni lastnik je odgovoren za škodo, ki izvira iz njegovega posameznega dela in ki nastane na drugih posameznih delih ali skupnih delih.

Podlago za sosedovo odgovornost za škodo, ki izvira iz njegovega posameznega dela, najdemo tudi v Stanovanjskem zakonu. Na podlagi navedenega lahko tako uveljavljate povrnitev škode, ki vam je nastala zaradi sosedovega nadstreška.

Če je skupnost z etažnim lastnikom nevzdržna, lahko skupaj s preostalimi etažnimi lastniki vložite izključitveno tožbo, ki jo ureja Stvarnopravni zakonik.

Če menite, da etažni lastnik grobo krši temeljna pravila sosedskega sožitja ali svoje dolžnosti po pogodbi o medsebojnih razmerjih, tako da je skupnost z njim nevzdržna, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se kršilca opomni. Če kršilec kljub opominu nadaljuje svoja ravnanja, lahko etažni lastniki sprejmejo sklep, da se vloži tožba za njegovo izključitev in prodajo njegovega posameznega dela.

Patricija Kržan, dipl. prav. (UN), študentka magistrskega študijskega programa, svetovalka v ekipi Pravo za VSE