Sosed je na črno zgradil garažo, kjer zdaj popravlja avtomobile #PravniNasvet

Sosed je na črno zgradil garažo, v kateri ima delavnico, in sicer 1,5 metra od naše meje. Od meje do hiše sta dva metra. V tej garaži dnevno popravljajo avtomobile in uporabljajo naprave, ki so precej hrupne. Včasih moramo zapreti vrata in okna, ker smrad prihaja v hišo. Zraven meje, to je cca 2,5 metra od hiše, imajo star kombi. S tega kombija odrežejo dele in jih vgradijo v drug kombi. Zaradi tega rezanja so iskre in kovinski ostružki leteli proti naši hiši in oknom. Sosed se ne odziva na naše prošnje, zdaj že na pritožbe, podi nas stran. To traja že šest let in vsi smo že napeti. Z možem sva podpisala soglasje za pomožno gradnjo garaže, ne pa za prizidek, v katerem je zdaj delavnica. Žal je hiša obrnjena tako, da imamo delavnico pred sabo in s tem tudi ves hrup. Popoldne delajo, ko ni inšpektorjev, včasih se ne moremo pogovarjati ob odprtem oknu ali gledati televizije. 14. 5. 2018 je moj mož znorel in soseda poskušal ustaviti. Pri tem ga je prijel za ramo in odrinil, da bi na ta način preprečil nadaljnje rezanje kovine. Sosed se je res ustavil in vpil nekaj o grožnjah, ki jih ima posnete. Mož se je umaknil, do nadaljnjega. Črno gradnjo smo prijavili, odziva ni nobenega, policija pravi, da lahko delajo. Kaj lahko naredimo?



Hvala,

Sonja

S tožbo lahko zahtevate prepoved vznemirjanja

Če eden od lastnikov nepremičnine pri njeni uporabi ne opušča dejanj in ne odpravlja vzrokov, ki otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, gre za prepovedane imisije. Če se ne da sporazumno rešiti nedopustnih posegov, ki povzročajo imisije, lahko posameznik na pristojnem sodišču vloži tožbo za opustitev ravnanj, ki predstavljajo prepovedano imisijo. Na tem mestu naj poudarim, da je treba v sodnem sporu dokazovati, da so ravnanja res prepovedane imisije, za kar je potreben sodni izvedenci, ki s svojim strokovnim znanjem oceni, ali gre res za nedopusten poseg v sosednjo nepremičnino. Prav tako se lahko s tožbo zahteva prepoved vznemirjanja. Če se za sodne postopke odločite, vam svetujemo, da se obrnete na odvetnika, ki vam bo pomagal pri zastopanju vaših interesov med sodnim postopkom.

Kolikšen mora biti odmik gradnje od meje, je treba preveriti v vsaki občini posebej, saj obstajajo določene razlike med nekaterimi občinami, zaradi česar natančnejšega odgovora glede odmika od meje parcele ne moremo dati, vendar mora biti objekt oddaljen v skladu s predpisi, da se lahko zanj izda gradbeno dovoljenje. Ker pravite, da je zgradba zgrajena brez potrebnih dovoljenj, vam svetujemo, da se ponovno pisno obrnete na pristojni inšpektorat, saj je to v njihovi pristojnosti.

Urška Stopar, dipl. prav. (UN), študentka magistrskega študijskega programa, predsednica humanitarnega društva Pravo za VSE