Katere stroške lahko upravnik zaračuna lastnikom? #PravniNasvet

Imam vprašanje glede upravičenosti zaračunavanja stroška upravnika za prisotnost na ogledu predlagane sodne izvedenke, ki jo je določilo sodišče. Zadeva je taka, da smo kot skupina (del etažnih lastnikov) vložili vlogo prek izbranega odvetnika za pripadajoče zemljišče po ZVEtL. Odvetnika financiramo sami, zadeva poteka samostojno brez upravnika. Zdaj nam je upravnik zaračunal svoje stroške udeležbe, ko se je na poziv sodišča udeležil ogleda sodne izvedenke. Ti presegajo vse razumne meje obračuna udeležbe (tudi odvetniška tarifa ni tako visoka kot samovoljni obračun udeležbe upravnika). Ker menimo, da nas želi, glede na to, da sami financiramo in vodimo postopek, upravnik oškodovati, smo ta strošek tudi zavrnili. Z upravnikom kot lastniki nimamo podpisane nobene pogodbe o upravljanju in medsebojnih razmerjih, ker je denacionalizacijski postopek trajal desetletja in kot takratni najemniki nismo imeli pravice odločati o čemerkoli. Zanima me, ali je upravnik za svojo udeležbo upravičen zaračunati stroške in v kakšni višini. Ta ni bila potrebna, saj bomo zadevo sami vodili in financirali etažni lastniki prek svojega izbranega zastopnika.



Odloči sodišče

Upravnik, pooblaščenec etažnih lastnikov, je obvezen v primeru, ko ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. Upravnikova pooblastila so določena v Stvarnopravnem zakoniku in Stanovanjskem zakonu, pri čemer gre predvsem za posle, ki se nanašajo na samo upravljanje stavbe. Upravnik lahko ima sicer tudi druga pooblastila, ki so določena z zakonom in pogodbo o opravljanju upravniških storitev.

Obračun stroškov upravnika mora upravnik mesečno izstavljati vsakemu etažnemu lastniku, kjer mora biti ločeno prikazan vsak strošek obratovanja in vzdrževanja ter upravniških storitev za celoto in nato delež posameznega etažnega lastnika.

Kot navajate, pa gre v tem primeru za stroške, ki so nastali med sodnim postopkom, in ne za stroške, ki jih upravnik drugače zaračunava. Naj poudarimo, da je treba stroške v sodnih postopkih, tako pravdnih kot tudi nepravdnih, uveljavljati pravočasno, torej najpozneje do konca obravnave oziroma naroka, ki je bil pred odločitvijo o stroških. Po priglasitvi stroškov o teh odloči sodišče, s čimer se odloči tudi, komu od udeleženih oseb v postopku se bo naložilo njihovo plačilo. Ti stroški se torej uredijo znotraj samega sodnega postopka.

Urška Stopar, dipl. prav. (UN), študentka magistrskega študijskega programa, predsednica humanitarnega društva Pravo za VSE