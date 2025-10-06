Nimata otrok. Imajo nečaki pravico do nujnega deleža? Načeloma da ... #pravni nasvet

Ali imajo po najini smrti pravico do nujnega deleža bratje in sestre oziroma njihovi otroci (ker so njihovi starši že umrli), če midva z možem nimava otrok in ne več živih staršev? Napisano pa imava oporoko, da prepuščava drug drugemu vse premoženje, če kateri umre. Natalija V.

Pravnik na dlani odgovarja:

V vprašanju ste napisali, da imata z možem napisano oporoko, v kateri zapuščata vse premoženje drug drugemu. Če imata sestavljeno skupno oporoko, ta ne bo veljavna. Oporoka je namreč dokument zasebne narave in potrebujeta vsak svojo oporoko, v kateri napišeta, da premoženje zapuščate zakoncu.

Oporoka je dokument, v katerem zapustnik določi, kdo naj prejme njegovo premoženje po njegovi smrti. Dedovanje na podlagi oporoke pomeni pravzaprav zapustnikovo razpolaganje s premoženjem po njegovi smrti.

Oseba, ki napiše oporoko, želi sama določiti, kako in komu naj gre njeno premoženje po njeni smrti. Praviloma gre za drugačno razdelitev premoženja, kot bi se zgodila na podlagi zakona. Oporoka pa mora biti vseeno sestavljena skladno z zakonom o dedovanju.

Posamezni pojmi so naslednji:

Oporočni dediči so tisti, za katere je zapustnik v oporoki določil, da dedujejo njegovo premoženje.

Nujni dediči – v primeru oporoke lahko določeni zakoniti dediči zahtevajo nujni delež . Zakon določa, kolikšen nujni delež pripada posameznemu zakonitemu dediču.

Potomci in zakonec lahko zahtevajo polovico zakonitega dednega deleža, starši pa lahko zahtevajo tretjino zakonitega dednega deleža. Stari starši ter bratje in sestre (če so starši pokojni) pa lahko prav tako zahtevajo tretjino zakonitega dednega deleža, vendar le, če so nezmožni za delo in nimajo sredstev za preživljanje.

Kadar zapustnik nima potomcev, se izpelje dedovanje brez potomcev, v katerem dedujejo zapustnikov zakonec oziroma zunajzakonski partner in zapustnikovi starši. V primeru, da eden od zapustnikovih staršev ne deduje, gre njegov delež na podlagi vstopne pravice njegovim potomcem, zapustnikovim bratom ali sestram in njihovim potomcem. V primeru, da se nekdo od oseb, ki bi imele pravice do nujnega deleža, dedovanju odpove, to velja tudi za vse njegove potomce, ki bi drugače vstopili na njegovo mesto.

V primeru, da ne dedujejo zapustnikovi starši in tudi ni njihovih potomcev oziroma ti ne dedujejo, deduje celotno zapuščino zapustnikov zakonec.

Odgovor na vaše vprašanje se torej glasi – z oporoko ste namenili svoje premoženje možu, vendar bodo nujni dediči lahko zahtevali njihove nujne deleže v samem zapuščinskem postopku, razen če se temu ne bodo odpovedali.