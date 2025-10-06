Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pravnik na dlani

6. 10. 2025
Pravni nasvet

Pravni nasvet

Nimata otrok. Imajo nečaki pravico do nujnega deleža? Načeloma da ... #pravni nasvet

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ali imajo po najini smrti pravico do nujnega deleža bratje in sestre oziroma njihovi otroci (ker so njihovi starši že umrli), če midva z možem nimava otrok in ne več živih staršev? Napisano pa imava oporoko, da prepuščava drug drugemu vse premoženje, če kateri umre. Natalija V.

Pravnik na dlani odgovarja:

V vprašanju ste napisali, da imata z možem napisano oporoko, v kateri zapuščata vse premoženje drug drugemu. Če imata sestavljeno skupno oporoko, ta ne bo veljavna. Oporoka je namreč dokument zasebne narave in potrebujeta vsak svojo oporoko, v kateri napišeta, da premoženje zapuščate zakoncu.

Oporoka je dokument, v katerem zapustnik določi, kdo naj prejme njegovo premoženje po njegovi smrti. Dedovanje na podlagi oporoke pomeni pravzaprav zapustnikovo razpolaganje s premoženjem po njegovi smrti.

Oseba, ki napiše oporoko, želi sama določiti, kako in komu naj gre njeno premoženje po njeni smrti. Praviloma gre za drugačno razdelitev premoženja, kot bi se zgodila na podlagi zakona. Oporoka pa mora biti vseeno sestavljena skladno z zakonom o dedovanju.

stara hiša dediščina
Novice Vikend je podaril nečakinji. Ste vedeli za to glede nujnega deleža? #pravni nasvet

Posamezni pojmi so naslednji:

Oporočni dediči so tisti, za katere je zapustnik v oporoki določil, da dedujejo njegovo premoženje.

Nujni dediči – v primeru  oporoke lahko določeni zakoniti dediči zahtevajo nujni delež. Zakon določa, kolikšen nujni delež pripada posameznemu zakonitemu dediču.

Potomci in zakonec lahko zahtevajo polovico zakonitega dednega deleža, starši pa lahko zahtevajo tretjino zakonitega dednega deleža. Stari starši ter bratje in sestre (če so starši pokojni) pa lahko prav tako zahtevajo tretjino zakonitega dednega deleža, vendar le, če so nezmožni za delo in nimajo sredstev za preživljanje.

Kadar zapustnik nima potomcev, se izpelje dedovanje brez potomcev, v katerem dedujejo zapustnikov zakonec oziroma zunajzakonski partner in zapustnikovi starši. V primeru, da eden od zapustnikovih staršev ne deduje, gre njegov delež na podlagi vstopne pravice njegovim potomcem, zapustnikovim bratom ali sestram in njihovim potomcem. V primeru, da se nekdo od oseb, ki bi imele pravice do nujnega deleža, dedovanju odpove, to velja tudi za vse njegove potomce, ki bi drugače vstopili na njegovo mesto.

stara hiša dediščina
Novice Rada bi se odpovedala dediščini v korist nečakinji. Kakšen je postopek? #pravni nasvet

V primeru, da ne dedujejo zapustnikovi starši in tudi ni njihovih potomcev oziroma ti ne dedujejo, deduje celotno zapuščino zapustnikov zakonec. 

Odgovor na vaše vprašanje se torej glasi – z oporoko ste namenili svoje premoženje možu, vendar bodo nujni dediči lahko zahtevali njihove nujne deleže v samem zapuščinskem postopku, razen če se temu ne bodo odpovedali.

kmetija
Novice Lahko starša kmetijo prepišeta le na enega sina? Kaj pa nujni delež? #pravni nasvet
dedovanje
Novice Umrl ji je brat. Kako lahko pridobi to, kar ji je bil dolžan? #pravni nasvet

nujni delež dedovanje Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani
