Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
8.54

26 minut

kvalifikacije za SP 2026 selektor Patrick Kluivert

Kluivert ni dolgo zdržal na indonezijski klopi

A. T. K., STA

Patrick Kluivert | Patrick Kluivert ni dolgo zdržal na klopi Indonezije. | Foto Reuters

Patrick Kluivert ni dolgo zdržal na klopi Indonezije.

Foto: Reuters

Nizozemski nogometni strokovnjak Patrick Kluivert po sporazumnem dogovoru ni več selektor indonezijske reprezentance, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Indonezijci so po kvalifikacijskih porazih prejšnji teden proti Iraku in Savdski Arabiji ostali brez možnosti preboja na svetovno prvenstvo 2026.

Devetinštiridesetletni Patrick Kluivert sicer ni dolgo zdržal na klopi Indonezije, saj je reprezentanco z dvoletno pogodbo prevzel januarja, a jo vodil le na osmih tekmah. Cilj je bil prva uvrstitev Indonezije na SP po neodvisnosti leta 1945.

Nizozemec, ki je bil nekdaj izvrsten napadalec Ajaxa, Barcelone in Milana, je z Indonezijci vpisal tri zmage, neodločen izid in štiri poraze.

Trenerska pot ni tako uspešna, pred Indonezijo je pet mesecev vodil turški klub Adana Demirspor in bil leta začasni selektor Curacaa. Med letoma 2012 in 2014 je bil pomočnik selektorja Louis van Gaala pri nizozemski izbrani vrsti.

kvalifikacije za SP 2026 selektor Patrick Kluivert
