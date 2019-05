Ali je tožba edina možnost, da bom lahko parkirala pred blokom? #PravniNasvet

Bralko zanima, kaj lahko stori, da bo tudi sama lahko uporabljala parkirišče pred blokom, ki je predmet solastnine, in ali je tožba in z njo povezani sodni postopki res edina možnost, ki jo še ima.

že 38 let stanujem v večstanovanjskem bloku, sem lastnica trisobnega stanovanja. Pred blokom so parkirni prostori, ki so si jih stanovalci razdelili med seboj, čeprav jih ni toliko, kot je stanovanj. Od tega je že 21 let. Takrat so mojo družino izpustili iz delitve, ker mi je umiral oče in smo bili brez avta. V tem času sem bila tudi sama še študentka brez avta. Kasneje sem nekaj let parkirala na prostoru, ki si ga lastijo stanovalci, ki tukaj sploh ne stanujejo, stanovanje imajo prazno. Zdaj tam parkirajo njihovi podnajemniki. Starejša gospa brez avta prav tako ne pusti, da parkiram na njenem prostoru, ker ga ima za obiske, ki pridejo občasno. Nekateri stanovalci imajo celo dva prostora, nekateri so si nad "svojim" prostorom zgradili nadstreške. Vsi so si jih zagradili s parkirnimi zaporami. Parkirišče je solastniško, ni zasebna lastnina. Kaj naj storim, da bom lahko tudi jaz uporabljala parkirišče? Zdaj sem namreč primorana parkirati na zelenici. Na moje pozive ne reagirajo, poškodovali so mi že avto. Je edina možnost tožba?



Lahko pokličete tudi policijo

V vašem primeru gre za parkirišče, ki je na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1) skupni del oziroma skupni prostor določene stavbe in kot tak tudi naveden v zemljiški knjigi. Solastninsko pravico na takšnem parkirišču (kar mora seveda biti tudi zemljiškoknjižno urejeno) imajo etažni lastniki stavbe, ki jim parkirišče pripada, in sicer v sorazmerju z velikostjo svoje etažne enote oziroma stanovanja, gledano na celotno stavbo.

Iz navedenega izhaja, da so etažni lastniki solastniki parkirišča, to pa pomeni, da ga lahko uporabljajo samo etažni lastniki, tretje osebe pa lahko takšno parkirišče uporabljajo samo na podlagi dovoljenja vseh etažnih lastnikov, česar v vašem primeru ni.

Stanovanjski zakon izrecno določa, da so skupni deli oziroma prostori določene stavbe solastnina vseh etažnih lastnikov, pri čemer skupne dele večstanovanjske stavbe uporabljajo etažni lastniki v skladu z njihovo naravo in namenom ter na način, ki ne omejuje drugih etažnih lastnikov.

Navedeno pomeni, da nihče, razen v primeru dovoljenja vseh etažnih lastnikov, nima pravice graditi nadstreškov, postaviti parkirnih zapor, »čuvati« prostora za svoje obiske …

Ker ste opozorila že uporabili, Vam svetujemo, da kot naslednje sosedom pošljete opomin pred tožbo, pri čemer Vam priporočamo, da se obrnete na odvetnika, ki bi Vam pomagal sestaviti dopis. V kolikor pa se tudi v tem primeru stvari ne bodo uredile, pa Vam drugega kot tožba ne preostane. Tu je mišljena predvsem tožba na prepoved motenja lastninske oziroma solastninske pravice. Na podlagi te sodišče določeni osebi oziroma določenim osebam prepove motenje drugih oseb v izvrševanju njihove lastninske oziroma solastninske pravice.

Ko boste naslednjič parkirali na parkirišče in vam bodo sosedje pri tem oporekali, lahko pokličete tudi policijo – ker telesnega nasilja ne omenjate, policija omenjene civilnopravne problematike sicer ne bo rešila, je pa policijski zapisnik eden izmed dokazov v civilnem postopku.

Kar se tiče same poškodbe avtomobila – v kolikor so v vašem primeru izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti in imate za to tudi ustrezne dokaze, lahko zoper storilca/storilce naperite odškodninsko tožbo za povrnitev škode.

Monika Pušaver, dipl. pravnica (UN), magistrska študentka PF Univerze v Mariboru, pravna svetovalka pri projektu Pravo za VSE