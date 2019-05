Želijo, da obnovo njihovih balkonov krijemo vsi solastniki #PravniNasvet

Na nas se je obrnil bralec, eden izmed lastnikov stanovanja v bloku, kjer so po dogovoru prenovili fasado. Vse lepo in prav, dokler nista prišla na vrsto obračun stroškov in plačilo lastnikov stanovanj. Ravno pri drugem se je pojavila težava.

Spoštovani.



Pred začetkom del, sanacije fasade na objektu, smo lastniki skupaj z upravnikom in izvajalcem del dosegli dogovor, da bomo obnovili fasado. Vsa dela in stroške, ki nastanejo na odprtih balkonih, pa krijejo njihovi lastniki. To je tudi v zapisniku z zbora lastnikov.



Zdaj, ko je fasada končana, pa nekateri izmed lastnikov balkonov, pri katerih so dela opravljena in strošek znaša okrog 750 evrov za balkon, nočejo slišati za dogovor in zahtevajo, da ta strošek poravnajo vsi lastniki po svojih deležih, tako kot za fasado.



Kdo ima prav in kako naj ravnamo? Naj omenim samo to, da so se z izvajalcem del sami, brez vednosti preostalih, dogovarjali glede izolacije, namestitve okenskih polic, debeline izolacije in preostalega dela.



Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

Če imate tudi vi vprašanje za pravnike, pišite na pravninasvet@tsmedia.si.

Po Stvarnopravnem zakoniku (SPZ) je etažna lastnina lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov.

Solastninsko pravico etažnih lastnikov na skupnih delih večstanovanjske stavbe določa tudi Stanovanjski zakon (SZ-1), pri čemer skupne dele večstanovanjske stavbe etažni lastniki uporabljajo v skladu z njihovo naravo in namenom ter na način, ki ne omejuje drugih etažnih lastnikov.

SZ-1 določa tudi, da lahko pogodba o medsebojnih razmerjih določa posebne skupne dele večstanovanjske stavbe, pri čemer pa so posebni skupni deli solastnina tistih etažnih lastnikov, katerim služijo (odprti balkoni).

SPZ določa, da imajo solastniki pravico skupno upravljati stvar v solastnini, se pravi skupne dele večstanovanjske stavbe, pri tem pa je za posle v zvezi z rednim upravljanjem stvari potrebno soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico solastniških deležev. Za posle rednega upravljanja se štejejo zlasti posli obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, določitev ter razrešitev upravnika in nadzornega odbora ter oddajanje skupnih delov v najem. Med posle rednega upravljanja šteje tudi sanacija fasade.

Etažni lastniki so odgovorni za plačilo vseh stroškov upravljanja ter drugih stroškov, ki izvirajo iz večstanovanjske stavbe, v skladu s svojimi solastniškimi deleži, če pogodba o medsebojnih razmerjih ne določa drugače, razen stroškov, ki izvirajo iz poslov obratovanja večstanovanjske stavbe, pri tem pa za plačilo stroškov, ki so posledica veljavno sprejetih sklepov, odgovarjajo etažni lastniki ne glede na to, ali so glasovali proti predlaganim sklepom.

Posebne skupne dele upravljajo etažni lastniki, ki imajo solastninski delež na teh delih. Enako velja tudi za odgovornost za kritje vseh stroškov na teh delih.

Če povzamemo zgoraj navedeno, ste za kritje stroškov sanacije fasade odgovorni vsi etažni lastniki v skladu s svojimi solastniškimi deleži, odgovornost za kritje stroškov na zunanjih balkonih, ki se štejejo kot posebni skupni deli večstanovanjske stavbe, pa nosijo zgolj tisti etažni lastniki, katerim omenjeni balkoni služijo.

Pri tem plačilo (ponavadi prek položnic ali na kakršenkoli drug način) uredi upravnik, ki je v primeru neplačila upravičen storiti vse, kar je potrebno, da se dolgovi poplačajo. Če se stanovalci na to ne odzovejo, kot zadnje ostane le še to, da se na podlagi že sklenjenega dogovora, ki ga imate, in izdanih položnic pridobi izvršilni naslov (sodbo) in se plačilo izterja po sodni poti.

Pripravila: Monika Pušaver, dipl. pravnica (UN), magistrska študentka PF Univerze v Mariboru, pravna svetovalka pri projektu Pravo za VSE