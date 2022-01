Kaj se dogaja v Sloveniji? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije covid-19 v Sloveniji sodelujeta državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni NIJZ Nuška Čakš Jager. Novinarsko konferenco na Siol.net spremljamo v živo.

"Stanje v vseh državah Evropske unije je zaskrbljujoče. V zadnjih štirih oziroma petih tednih število primerov v evropskih državah narašča. Omikron je presegel 50 odstotkov v vseh državah, nekatere države poročajo o širjenju obeh variant," je pojasnila Čakš Jagrova.

V soboto je v Sloveniji padel neslaven rekord. Ob 18.424 opravljenih PCR-testih so potrdili 13.911 okužb z novim koronavirusom, kar je največ potrjenih okužb v enem dnevu od začetka epidemije. Doslej smo najvišje število okužb v državi zabeležili 18. januarja 2022, ko so potrdili 12.292 okužb, in dan kasneje, 19. januarja 2022, ko je bilo 10.294 potrjenih okužb v enem dnevu.

V nedeljo so v Sloveniji ob 11.104 opravljenih PCR-testih potrdili 8.396 okužb z novim koronavirusom, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih testov je 75,6-odstoten.