Hud besedni dvoboj med nasprotnico ukrepov in varnostnikom #video

- Od kdaj sva pa midva na ti?

- Od kdaj? K sm te jebu!



Ko debilka s Štajerske pride v LJ provocirat in nabaše na napačnega varnostnika. Priceless 😂



Če ga kdo pozna, naj mu stisne roko 💪 pic.twitter.com/OuT6XHTJ4U — Zballe☘️ (@Stretch4Four) January 22, 2022

Ženska, ki je dogodek snemala, se je spraševala, zakaj ji ne dovolijo vstopiti v trgovski center v Šiški, med njo in varnostnikom pa se je vnel prepir. Varnostnik je verbalno obračunal z nasprotnico ukrepov, izrekel pa je tudi nekaj kletvic.

Ženska je še naprej spraševala, zakaj ne sme vstopiti v trgovski center. Tudi drugi varnostnik in še ena ženska sta nasprotnici ukrepov povedala, da so pravila za vse enaka. Varnostnik je tudi omenil, da se številke na novo okuženih višajo, da ji niso kršene nobene osebne pravice in da so pogoji PCT, ki jih mora izpolnjevati, zapisani na vratih.