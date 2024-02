Motiv za napad z nožem na avtobusu je bila pretekla zunajzakonska zveza #video

"Motiv za napad z ostrim predmetom je gotovo povezan z njuno preteklo zunajzakonsko zvezo," je po ponedeljkovem napadu na avtobusu ljubljanskega potniškega prometa povedal vodja sektorja za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana Valter Zrinski. 42-letni napadalec je v priporu, grozi mu od pet do 15 let zapora.

Po doslej zbranih podatkih kriminalistične preiskave, ki še traja, je 39-letna ženska v ponedeljek stopila na avtobus, za njo še nekaj potnikov, nazadnje pa njen bivši zunajzakonski partner, 42-letni moški, je najprej povedal Zrinski.

Moški je nosil nož, pristopil do ženske, jo na kratko ogovoril in nato zabodel. 39-letnica ga je odrinila od sebe, pri tem pa je moškemu nož padel na tla. Eden izmed potnikov se je takoj odzval in skril nož, druga dva potnika pa sta napadalca obvladala do prihoda policije.

Napad se je zgodil navsezgodaj, ko je bilo na avtobusu približno 40 ljudi. Foto: Ana Kovač

Motiv nekdanja zveza

"Motiv za napad še ni znan," je še pojasnil Zrinski, "je pa gotovo povezan z njuno preteklo zunajzakonsko zvezo," je dejal.

42-letnega napadalca policija še ni obravnavala, za predpisano kaznivo dejanje pa mu grozi od pet do 15 let zapora.

Poškodovano so po napadu zaradi hujših poškodb odpeljali v UKC Ljubljana, vendar njeno življenje ni ogroženo.

Moški je osumljen kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Prijeli so ga na kraju dogodka, trenutno je v policijskem pridržanju.

"Potnikom, ki so priskočili k napadalcu, se iskreno zahvaljujemo za njihovo požrtvovalnost," je v izjavi za medije povedal Zrinski. Foto: Ana Kovač