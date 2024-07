Jeseniški občinski svet se ne strinja z analizo lokacij za novo regijsko bolnišnico

Izredno sejo občinskega sveta je župan Peter Bohinec sklical po tistem, ko so predstavniki ministrstva za zdravje županom Kranja, Radovljice in Jesenic predstavili analizo primernosti lokacije nove gorenjske regijske bolnišnice. Analiza je pokazala, da sta primerni lokaciji v Kranju in Radovljici, lokacija na Jesenicah pa naj ne bi ustrezala prostorskim pogojem, zato je v analizo niso uvrstili.

A v občini Jesenice vztrajajo, da bi morali v analizo vključiti tudi potencialne lokacije v njihovi občini. Prepričani so, da imajo dovolj argumentov, predvsem ekonomskih, da bolnišnica ostane in se še naprej razvija na Jesenicah. To so na četrtkovi dve uri in pol trajajoči izredni seji znova poudarili župan in občinski svetniki.

Občina ni bila obveščena, da se izvaja analiza

Kot je na seji povedal Bohinec, občina ni bila obveščena, da se analiza izvaja, prav tako jih ministrstvo ali avtorji niso pozvali, naj pošljejo kakšne podatke. "Zato se mi zdi skrajno diskriminatorno, da nas tako zaobidejo," je dejal.

Opozoril je, da je bilo v predstavitvi analize kar nekaj neznank in spornih podatkov, zato je kot župan ne more podpreti. Po njegovem mnenju v oči bodejo predvsem podatki o številu zdravstvenega kadra, številu stanovalcev v bližnjih domovih za starejše in številu starejših od 65 let. Tudi s finančnega vidika se mu ne zdi smiselno, da bi novo bolnišnico gradili nekje, kjer je treba še kupiti zemljišča in urediti vse ostalo, medtem ko jeseniška bolnišnica omogoča širitev na trenutni lokaciji, ima že urejena parkirišča in heliport.

Po obširni razpravi so občinski svetniki sprejeli sklep, da se z analizo ne strinjajo. Od zdravstvenega ministrstva tudi zahtevajo, da se analizo dopolni tako, da se ovrednotijo tudi potencialne lokacije v občini Jesenice. Ministrstvo naj tudi javno objavi merila, po katerih je presojalo posamezne lokacije. Zaradi "diskriminatorne in nepregledne izdelave" dokumenta so se svetniki še odločili, da bodo ministrstvo prijavili komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in varuhu človekovih pravic.

Z analizo nezadovoljni tudi v Kranju

Z analizo niso zadovoljni niti v Mestni občini Kranj. Po temeljiti proučitvi dokumentacije na občini ocenjujejo, da je pristranska, nenatančna, nestrokovna in zavajajoča. Ugotavljajo, da njeni zaključki temeljijo na nepreverjenih dejstvih, da so bile uporabljene neustrezne predpostavke, v presoji predstavljena interpretacija podatkov pa da je mestoma zavajajoča, so zapisali v izjavi za javnost.

Pripravljavcem analize konkretno očitajo, da v analizi napačno in zavajajoče uporabljajo podatke o velikosti in možnostih širitve na lokaciji v Kranju ter napeljujejo k temu, da bo izvedba projekta v Kranju trikrat dražja kot v Radovljici. Prav tako ne drži ugotovitev, da lokacija v Kranju potrebuje izvedbo državnega prostorskega načrta za prestavitev daljnovoda, so zapisali. Pripravljavcem analize tudi očitajo, da niso upoštevali mnenja Darsa, ki je za lokacijo v Radovljici izdal negativno mnenje zaradi hrupa, kot tudi ne tega, da je lokacija v Radovljici v izrazito slabšem položaju glede arheologije, saj predhodne arheološke raziskave na predlaganem območju še niso bile opravljene.