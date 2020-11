Jelinčič jezen, ker ga niso povabili. RTVS: Tako smo že ravnali v primeru Levice.

Po pogovoru s premierjem Janezom Janšo so na Televiziji Slovenija v četrtek besedo dobili tudi predsedniki opozicijskih strank. Na javni televiziji so v studio povabili prvaka LMŠ Marjana Šarca, predsednico SD Tanjo Fajon, koordinatorja Levice Luko Mesca in predsednico SAB Alenko Bratušek, ne pa tudi prvaka SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Ta je bil zaradi tega precej jezen in je svoje ogorčenje danes izrazil tudi v pismu RTV Slovenija. A na javni radioteleviziji pravijo, da morajo za vse stranke veljati enaka pravila. Tako kot v oddajo Pogovor z opozicijo v času Šarčeve vlade zaradi sporazuma z vlado niso povabili predstavnikov Levice, tokrat v oddaji niso gostili predstavnikov SNS, ki je julija podpisala sporazum o sodelovanju z Janševo vlado.

"Tukaj se kaže, kakšna goljufija in kakšna trhlost ter gnilost je v nacionalni televiziji. In potem hočejo še dodaten denar. Lepo vas prosim, tole RTV Slovenija je treba razpustiti po grškem modelu. Razpustiti, en mesec 'prepucavati' in potem sestaviti nazaj z dvema tretjinama manj zaposlenih. Konec koncev, če se gredo takšno javno televizijo, ki bi morala biti eksaktna, so navadni lažnivci," je v videoposnetku z naslovom Goljufiva RTV Slovenija, objavljenem na Twitterju, izjavil prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

Ker ga niso povabili v oddajo Pogovor z opozicijo, je Jelinčič danes na RTV Slovenija naslovil tudi pismo. "SNS je vse od predčasnih volitev v državni zbor leta 2018 opozicijska stranka. Več kot očitno pa je, da RTV Slovenija SNS tega statusa ne priznava, s čimer spodkopava temelje demokratične družbe," je zapisal Jelinčič.

Odgovorne na RTV Slovenija je pozval, naj navedejo razloge, zakaj predstavniki SNS niso bili povabljeni v oddajo. Jelinčiča smo danes poklicali in ga med drugim povprašali tudi, kdaj je bil nazadnje gost v kateri od oddaj na javni televiziji. "Ne vem, že zelo dolgo tega je, odkar sem bil enkrat pri Igorju Pirkoviču (voditelj in novinar RTV Slovenija, op. a.), še v času prejšnje Šarčeve vlade. Kolikor se jaz spomnim," nam je odgovoril prvak SNS.

RTV Slovenija: Enako smo lani ravnali v primeru Levice

Na RTV Slovenija so poudarili, da morajo v skladu s poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija vedno, kadar se odločijo za pogovor s predsednikom vlade, najkasneje v 24 urah dati priložnost tudi opoziciji.

"Za vladne stranke štejemo vse tiste stranke, ki so podpisale koalicijsko pogodbo oziroma pogodbo o sodelovanju v vladi, za opozicijske pa vse druge stranke ne glede na to, kako glasujejo o posameznih vprašanjih. Tudi če član določene stranke sodeluje v vladi, ta stranka pa z vlado ni podpisala pogodbe o sodelovanju, štejemo, da je takšna stranka v opoziciji," so pojasnili na RTV Slovenija.

Na RTV Slovenija poudarjajo, da nimajo dvojnih meril in da so enako kot v primeru SNS lani ravnali v primeru Levice, potem ko je ta z vlado Marjana Šarca sklenila sporazum o sodelovanju. Foto: Bojan Puhek

V omenjeni oddaji torej ne sodelujejo stranke, ki imajo z vlado podpisano koalicijsko pogodbo ali sporazum o sodelovanju, med katerimi je tudi SNS. Na javni radioteleviziji so nas opozorili, da to ni nobena novost: "Tako je denimo marca leta 2019 Levica podpisala sporazum o sodelovanju z vlado Marjana Šarca, zato v lanskem Pogovoru z opozicijo, ki smo ga pripravili 16. septembra, v studiu ni bilo predstavnika Levice."

"Letos julija je sporazum o sodelovanju z vlado Janeza Janše podpisala stranka SNS, zato je včeraj nismo povabili v oddajo Pogovor z opozicijo. Predstavnike političnih strank SMC, DeSUS, NSi in SNS smo danes povabili na pogovor v Odmeve," so sporočili z RTV Slovenija. Ob tem spomnimo, da je Jelinčič v oddaji Pogovor z opozicijo kot predstavnik SNS, ko ta še ni podpisala sporazuma o sodelovanju z Janševo vlado, nazadnje sodeloval 28. maja letos.