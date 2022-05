Janša: Srečno tistim, ki bodo našli rešitev za kvadraturo kroga

Glede stanja v Ukrajini je sicer izpostavil, da sankcije niso ključno vprašanje, ampak so to razmere v Donbasu, kjer ruska vojska napreduje. Če se Evropska unija in Zahod čez en mesec ne želita pogovarjati o novih milijonih beguncev iz Ukrajine, se je treba zdaj osredotočiti na vojaško pomoč, je dejal Janša.

Glede stanja v Ukrajini je sicer izpostavil, da sankcije niso ključno vprašanje, ampak so to razmere v Donbasu, kjer ruska vojska napreduje. Če se Evropska unija in Zahod čez en mesec ne želita pogovarjati o novih milijonih beguncev iz Ukrajine, se je treba zdaj osredotočiti na vojaško pomoč, je dejal Janša. Foto: Reuters

Ponoči doseženi dogovor voditeljev EU o embargu na uvoz ruske nafte ne bi smel bistveno vplivati na cene energentov v Sloveniji, je pred drugim dnem zasedanja v Bruslju zagotovil premier Janez Janša. Ključno vprašanje glede položaja v Ukrajini so sicer po njegovih besedah razmere v Donbasu. Nafta je sicer po premierjevih besedah lažji del problema, kar se tiče sankcij na področju energetike. "Ker najtrši oreh šele prihaja, to je plin. Srečno tistim, ki bodo našli rešitev za kvadraturo kroga," je dejal.

"Kar se tiče oskrbe z nafto pa komercialne družbe, ki dobavljajo nafto Sloveniji, že zdaj zagotavljajo, da te nafte ne dobavljajo iz ruskih virov. Tako da če to drži, ne bi smelo biti nobenih zapletov, niti kakšnih bistvenih vplivov na cene energentov," je glede dogovora o embargu na rusko nafto povedal odhajajoči premier Janša.

Voditelji EU so ponoči dosegli dogovor o postopni uvedbi embarga na uvoz ruske nafte, pri čemer se bodo države članice do konca leta po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen odpovedale 90 odstotkom ruske nafte.

Po Janševem mnenju je najpomembnejša tema cena energije

Še pomembnejša tema od tega, koliko ruske nafte bo kupila Evropa, pa so po njegovem mnenju cene energije. Če so namreč cene zelo visoke, lahko Rusija proda tudi pol manj nafte, pa bo še vedno imela več denarja za financiranje vojne v Ukrajini. Hkrati pa s tem, ko z vojno destabilizira tudi svetovne trge, sama povzroča višje cene nafte, energentov, hrane, je pojasnil premier.

Izrazil je upanje, da bodo danes na zasedanju v Bruslju našli kakšne bolj konkretne rešitve za to, kako vplivati na cene energentov. Evropa ima v rokah nekatere instrumente, a je še vedno ujetnica paradigme zeleni prehod, ne glede na to, koliko to stane, je menil.

"Zdaj je treba te prioritete uskladiti, in če bo EU našla pravi pristop, potem bo to stabiliziralo cene energentov," je zatrdil premier.

Janša: Treba se je osredotočiti na vojaško pomoč

Glede stanja v Ukrajini je sicer izpostavil, da sankcije niso ključno vprašanje, ampak so to razmere v Donbasu, kjer ruska vojska napreduje. Če se Evropska unija in Zahod čez en mesec ne želita pogovarjati o novih milijonih beguncev iz Ukrajine, se je treba zdaj osredotočiti na vojaško pomoč, je dejal Janša.

Poudaril je, da se morata na Ukrajino osredotočiti tako slovenska kot evropska politika. Ker če bo Rusija na vzhodu Ukrajine osvajala nova ozemlja, bo to po eni strani povzročilo povečanje apetitov na strani agresorja, po drugi strani pa politične napetosti v Ukrajini, izgubo kredibilnosti Evropske unije oziroma Zahoda, meni Janša. Vse to bo vplivalo tudi na cene energije, prehransko in energetsko varnost.

Prihodnji vladi svetoval proaktivno politiko na evropski ravni

"Sposobnost koncentracije na tisto, kar je nevralgična točka slovenske in evropske zunanje politike, je ključ do tega, da bo Slovenija prispevala k temu, da bomo lahko v Sloveniji in Evropi živeli v miru in blagostanju," je dejal premier, za katerega je to zadnji vrh pred zaključkom mandata. Prihodnji slovenski vladi je svetoval proaktivno politiko na evropski ravni.