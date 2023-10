Istrskega kolesarskega maratona se je udeležilo več kot 500 kolesarjev

Istrski kolesarski maraton je ob 10. rojstnem dnevu dobil svojo himno, kljub izjemno slabi vremenski napovedi pa je z dežjem nekoliko počakalo tudi vreme. Nova kraljica Slavnika, ki se je v ženski konkurenci na 73-kilometrski trasi Hervis najhitreje povzpela na Boršt, je postala Stina Avdić Čepak s časom devet minut in 23 sekund. Novi kralj Boršta Patrik Mikac je na vrh prikolesaril v sedmih minutah in 22 sekundah, hkrati je bil najhitrejši tudi na najzahtevnejši preizkušnji (s časom dve uri 11 minut).

Na Istrski kolesarski maraton se je prijavilo okoli 800 tekmovalcev, a se jih je zaradi slabega vremena dogodka udeležilo 500. Podali so se na tri preizkušnje: desetkilometrsko družinsko traso Visit Portorož, 41-kilometrsko traso Luka Koper in na najzahtevnejšo 73-kilometrsko preizkušnjo trase Hervis.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Kolesarsko društvo Raketa je z letošnjim Istrskim kolesarski maraton praznovalo 10. jubilej. "Prav zato smo prijateljem istrskega maratona, mnogi od njih se ga udeležujejo vse od začetka, pripravili več presenečenj: za 10. rojstni dan je naš maraton dobil svojo himno, ki jo je na prizorišču predstavil njen avtor Lean Kozlar Luigi, ob zaključku maratona smo razrezali torto velikanko, letošnja novost, ki jo udeleženci lahko pričakujejo tudi v prihodnje, pa so starostne kategorije v tekmi za kraljico in kralja Boršta. Poleg absolutnih zmagovalcev smo letos prvič razglasili tudi najboljše v treh starostnih kategorijah," je pojasnil glavni organizator prireditve Kolesarskega društva Raketa Goran Sambt.

Prihodnje leto se bo odvijal v Ajdovščini

Dogajanje v parku Sonce v Luciji so popestrili številni lokalni ponudniki, imeli so tudi pester animacijski in glasbeni program, za posebno doživetje pa je poskrbela torta velikanka, s katero so praznovali rojstni dan ob 10. obletnici Istrskega kolesarskega maratona.

Istrski kolesarski maraton z današnjo izvedbo stopa v novo desetletje, prihodnje leto ga bo gostila Občina Ankaran.