Odpovedana še ena množična tekaška prireditev v Sloveniji

Priljubljena tekaška prireditev, ki je bila zaradi pandemije novega koronavirusa najprej z aprila prestavljena na 10. in 11. oktober, je zdaj dokončno odpovedana.

Organizatorji so se v sporočilu za javnost za odpoved opravičili vsem prijavljenim in dali slutiti, da zaradi razsežnosti pandemije tudi o izvedbi v letu 2021 niso povsem prepričani.

"Tudi če bi bili v kratkem preklicani omejitve in ukrepi, žal ne moremo zagotoviti varne izvedbe prireditve v obliki, kot smo je bili vajeni doslej, in niti ne v prilagojeni obliki, skladni s priporočili pristojnih služb. Skupaj s stroko ugotavljamo, da trenutno tudi ni možno oceniti pogojev za varno organizacijo množičnih prireditev v letu 2021," so sporočili.

Foto: Peter Kastelic

Prijavnin ne bodo vračali, niti ne bo mogoč prenos, bo pa mogoče nekaj drugega

Zapisali so še, da skladno s pogoji razpisa tekov prijavnin ne bodo vračali, niti jih ni mogoče prenesti v prihodnje leto, kar je sprožilo nekaj negodovanja na družbenih omrežjih.

Organizator ob tem sporoča, da bodo organizirali prevzem materialov (majic, bandan, medalj in promocijskih daril pokroviteljev) in prijavljenim podarili vrednostni bon s popustom, ki ga bodo lahko izkoristili za prijavo na naslednji izvedbi Istrskega maratona.

Foto: Tomaž Primožič/FPA

Vse bolj prazen koledar

To je še ena v nizu odpovedi, ki so jim priča rekreativni tekači. Ti letos, razen na manjših prireditvah, skorajda nimajo priložnosti za primerjavo z drugimi, marsikdo pa ostaja tudi brez motivacije za trening.

Na NIJZ pravijo, da negativno mnenje za izvedbo prireditve (športne ali druge) podajo v primerih, ko organizator: preseže število udeležencev na prireditvi (glede na Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji in Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi se zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah dovoli do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ),

(glede na Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji in Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi se zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah dovoli do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ), predvidi start v centru mesta (kjer se v vsakem primeru giblje večje število ljudi, ki niso ne tekmovalci ne obiskovalci) in je zagotovitev kontrole nad dejanskim številom ljudi na površini nemogoča,

(kjer se v vsakem primeru giblje večje število ljudi, ki niso ne tekmovalci ne obiskovalci) ne opredeli kontrole vstopa na prizorišče, kontrole nad številom vseh oseb na prizorišču, štetja oseb,

na noben način ne loči prizorišča (vsaj starta in cilja) od okolice (npr. s trakovi, ograjo …),

ne opredeli načina zagotavljanja stalnega nadzora nad medosebno razdaljo 1,5 m,

ne zagotovi preprečevanja zbiranja oseb ob robu prireditve – npr. ob ograjah, na robu tekmovališča, nogometnega igrišča (npr. ne zagotovi sedišč na nogometni tekmi),

(npr. ne zagotovi sedišč na nogometni tekmi), ne predvidi načina ločevanja tekmovalcev in obiskovalcev,

ne predvidi načina gibanja tekmovalcev in obiskovalcev, načina preprečevanja stikov,

ne opredeli tekmovališča,

predvidi start na premajhni površini, kjer tekmovalci potencialno prihajajo v stike med seboj ali z gledalci,

ne zagotovi uporabe sanitarij s stalnim nadzorom in čiščenjem, namestitve razkužil.

Od večjih prireditev na koledarju ostaja Konjiški maraton (26. in 27. september 2020), ki pa bo nekoliko okrnjen. Tekači se bodo lahko preizkusili v teku na pet in deset kilometrov, ta bo štel za državno prvenstvo v cestnih tekih, medtem ko preizkušnje na 21 kilometrov ne bo.

Konjiški maraton je ena redkih množičnih rekreativnih prireditev, ki jo bo organizatorjem uspelo izpeljati v letošnjem letu. Teka na pet in deset kilometrov bodo razdelili na dva dneva, polmaraton pa je iz varnostnih razlogov odpovedan. Foto: Vid Ponikvar

Zaradi varnostnih ukrepov so organizatorji prireditev razdelili na dva dneva, prvi dan bodo tekači tekli na krajši razdalji, drugi bo namenjen teku na deset kilometrov. Tekačem, ki so si želeli odteči polmaraton, so ponudili možnost, da si 27. avgusta izberejo drugo traso ali pa štartnino prenesejo v prihodnje leto. Lahko so se odločili tudi za to, da prejmejo majico in dobijo povrnjen del štartnine ali pa jim organizator povrne štartnino v celoti.

Kolesarski maraton Franja bo na sporedu ta konec tedna. Na vsaki od razpisanih razdalj bo lahko nastopilo največ 500 kolesarjev. Ti bodo morali predhodno izpolniti covid obrazec, na štartu pa jih bo čakala posebna razporeditev, tam bo obvezno tudi nošenje maske. Foto: Sportida

Zeleno luč NIJZ za izvedbo vseh razdalj je pridobil tudi kolesarski maraton Franja (5. in 6. september), s to omejitvijo, da bo na vsaki razdalji lahko nastopilo največ 500 kolesarjev, ki pa bodo seveda morali spoštovati protikoronske ukrepe. 500 kolesarjev bo lahko nastopilo tudi na sobotni športni preizkušnji zabavnega značaja Goni pony.

Kakšna bo usoda Ljubljanskega maratona, ki bi prav tako moral biti na sporedu oktobra, bo znano do 10. septembra.