V Slovenskih Konjicah padali rekordi

Liza Šajn je postavila rekord proge na 10 km. Foto: www.alesfevzer.com Na najdaljši trasi je slavil Mitja Potrč, med ženskami pa Sabina Komplet. Državna prvaka v cestnih tekih na 10 km in hkrati zmagovalca v absolutnih kategorijah sta postala Jakob Medved in Liza Šajn, ki je z rezultatom 33:08 poskrbela tudi za rekord trase Konjiškega maratona v ženski kategoriji. Na petkilometrski progi sta se z zlatimi kolajnami okitila Matej Cerkvenik in domačinka Jana Vrban.

"Smo maraton z dušo in to povem s ponosom, vendar duša seveda ni le v darilih. Je v osebnem odnosu do naših tekačev, je v stiskih rok in je v tem, da prireditev v zadnjih izdihljajih pred izvedbo pripravlja cela dolina. Več kot 250 prostovoljcev je pripravljenih zavihati rokave in ves dan, nekateri tudi po dva dni in več, nesebično pomagati Konjiškemu maratonu ugledati še eno luč. To je tisto, kar šteje največ," je dejal predsednik organizacijskega odbora maratona Anton Noner.

