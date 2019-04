Pretekel je že 100 maratonov, zbral pa že neverjetnih 38 tisoč kilometrov #video

Za jubilejno razdaljo si je izbral maraton, kjer se počuti najbolj domače. Foto: Tomaž Primožič/FPA

Igorja Stegela, ki je na 6. izvedbi Istrskega maratona tekel s štartno številko 100, s katero je tudi organizator tekaške prireditve njegovemu prazniku dal dodatno težo, so v cilju v Portorožu in ob progi čakali številni prijatelji. Nekatere je tam pričakoval, drugi so ga presenetili.

Žena mu je v cilju okrog vratu obesila medaljo iz rostfreia z izrezano številko 100, ki jo je izdelal sin. Foto: Siol.net "Ja, to je bil poseben dan," se je strinjal Stegel in priznal, da je pred tekom čutil tremo. "Tudi spal sem bolj slabo, saj sem se zavedal, da kar precej ljudi ve, da je to moj 100. maraton, zato seveda nisem želel odstopiti ali kaj podobnega," je dejal.

"Zanimivo je, da sem potreboval kar sto maratonov, da sem prvič okusil, kaj pomeni, ko te grabijo krči," se je nasmehnil.

Tudi srečanja s ti. tekaškim zidom, s katerim naj bi se maratonci srečevali blizu 40. kilometra, ko pohajajo moči, še ni doživel, pa čeprav je, kot rečeno pretekel že sto maratonskih razdalj, cel vrsto pa jih je nanizal tudi na ultra tekih in na osmih sto kilometrskih tekih.

Zbogom cigareta, pozdravljen, tek!

Stegel se je s tekom začel ukvarjati dokaj pozno, pri 43 letih, kmalu zatem, ko se je odločil, da opusti kajenje.

"Začeli so se mi nabirati kilogrami, pa sem začel sprehode kombinirati s teki. Zdelo se mi je, da tako naredim več zase. Tako se je začelo …."

Redno je spremljal zapise na Tekaškem forumu, srkal je vse, kar je bilo povezano s tekom, …. "Leta 2007 sem se odločil, da se udeležim Malega kraškega maratona. Odtekel sem 21 kilometrov in to ponovil tudi prihodnje leto."

Presenečenji ob 100. pretečenem maratonu. Foto: osebni arhiv

Težave s kolenom, ki so izzvene same od sebe

Po tem so ga začele pestiti težave s kolenom. "Za kolenom se mi je pojavila Bakerjeva cista, kar je bilo dokaj moteče. Trikrat sem obiskal ortopeda, ki mi je punktiral cisto, eden od zdravnikov pa mi je predlagal slikanje z magnetno resonanco. Izkazalo se je, da gre za poškodbo miniskusa. Naročil sem se na artroskopijo, a so težave kmalu po tem, ko sem dobil datum za operacijo izginile in spet sem tekel brez težav. Takrat sem se odločil, da poskusim preteči maraton, saj sem predvideval, da bi bila po operaciji, še posebej, če bi ostal brez miniskusa, to neumnost."

Foto: osebni arhiv

Na vprašanje, kateri maraton ga je najbolj navdušil, ni mogel odgovoriti, saj da je vsak po svoje poseben, ga je pa prevzel Atenski maraton, saj si ni predstavljal, da bo organizacijsko tako dovršen. Foto: osebni arhiv

Radenci 2009: prvi maraton

Svoj prvi maraton je pretekel leta 2009, izbral je Radence, potem pa kar ni želel odnehati. "Še enkrat sem preložil operacijo, nato pa sem jo tudi dokončno odpovedal. Težave so izginile same od sebe. Predvidevam, da je bil problematičen košček v kolenu, ki se je odkrušil, a se je premaknil in ne draži več, " je povedal Stegel.

Maratonska potovanja

"Potem pa sem se kar vživel v maratone. S prijatelji in ženo smo začeli potovati v kraje, ki so gostili maratone. Številnih krajev brez tega verjetno ne bi nikoli obiskal. Redno se udeležujem slovenskih maratonov, nekajkrat letno pa se odpravimo tudi v tujino. Tekmovanj se udeležujem zaradi družbe, vzdušja, predvsem pa zaradi sebe. Težji ko je maraton in slabši ko so pogoji, bolj sem zadovoljen v cilju," je povedal, "za nameček se mi med tekom porajajo odlične ideje, skoraj vedno se domov vrnem vsaj z eno."

Igor s hčerko na Brionskem maratonu. Foto: osebni arhiv

"Moja tehnika teka ni brezhibna, a jo nima smisla spreminjati"

Pravi, da spremlja vse, kar je povezano s tekom. "Vem, kaj je prav in kaj je narobe, priznam pa, da delam predvsem po svoje. Treniram po lastnem občutku, ne delam intervalov, tudi pri hrani nisem pretirano pozoren, pazim le, da dan pred tekmo ne uživam vlaknin in mesa. Tudi moja tehnika teka ni brezhibna, a mislim, da jo na stara leta nima smisla spreminjati."

38 tisoč pretečenih kilometrov

Teče približno trikrat tedensko, enkrat več drugič manj. Vedno teče z merilno uro, ne zato, da bi mu diktirala tempo, ampak zato, ker podatke potem pretoči na računalnik, kjer beleži podrobnosti, kot so vreme, temperature in tip copat, v katerih je tekel, do slehernega kilometra. Za zdaj jih je pretekel že 38 tisoč. Neverjetna številka. Ko bo pretekel še dodatnih dva tisoč bo to dovolj, da bi obkrožil zemljino oblo. Koliko denarja je zapravil za štartnine ne razmišlja, nit koliko je odštel za copate. Na leto porabi približno tri pare.

Foto: osebni arhiv

Mu kdaj zmanjka motivacije, ali se mu preprosto ne ljubi na trening? "Ne, vedno se mi ljubi, o tem ni dvoma. Večkrat se moram bremzati kot obratno. Večinoma tečem po makadamu, enkrat od Postojne proti Prestranku, drugič proti Ravbarkomandi, različno," pripoveduje Postonjčan, ki ste ga v preteklih letih najverjetneje srečali tudi na Ljubljanskem maratonu, kjer teče kot tempo tekač za maratonce, ki si 42 kilometrov želijo preteči v okviru treh ur in 45 minut.

Igor Stegel kot tempo tekač na Ljubljanskem maratonu. Foto: osebni arhiv

Občasno se udeležuje tudi gorskih tekov, s tem, da ima zaradi kolen težave pri spustih. "Večkrat sem se udeležil Andrejčkovega teka od Kranjske Gore do Vršiča, dvakrat sem tekel tudi na Grintovec, udeležil sem se tudi Maratona štirih občin."

Tako je letos že pretekel maraton na Kanarskih otokih, pred kratkim pa še maraton v Sevilli. Že prihodnji konec tedna odhaja v Avstrijo, kjer se bo udeležil maratona Welsch, ki tekače popelje med vinograde, 18. maja bo tekel na Maratonu treh src, že teden pozneje ga čaka stokilometrski tek od Firenc do Faenze, ki se ga bo letos udeležil že sedmo leto zapored.

Pa tudi potem še ne bo konec letošnje maratonske bere. Septembra ga čaka maraton v Bovcu, morda ga zatem čaka še kaj. Načrtov, pravi, mu še ne bo zmanjkalo.